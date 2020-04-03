苹果iOS 13.4的一些小妙招：iCloud云盘能随时共享

话说上个月末，苹果悄悄地发布了新iPad Pro，后置摄像头升级之外，iOS/iPadOS 13.4也随之而来。新升级的iOS/iPadOS 13.4都有哪些小技巧，这次和大家来说说。

iCloud云盘可以向好友共享文件啦

说到iOS13.4就要说说这次新加入的功能——iCloud云盘中共享文件夹和文件。这项功能放在当下还是非常实用的，即使远隔千里的同事也可以通过这项功能互相查看/使用文件。

在iCloud文件中长按选择共享

具体操作也很容易，在iCloud中选中文件，轻点“共享”“共享”按钮，然后轻点“添加用户”。添加之后，双方就可以查看文件中的内容啦。这有点像电脑中的共享文件夹功能，但没有局域网的限制，无论在家还是在公司都实现 真正的“云办公”。

添加用户，就可以随时共享啦

关键是iCloud云盘免费送给iOS用户5GB存储空间，如果你不想把钱花在网盘上，它就是个解决的好办法啦。哦对，iCloud云盘中共享文件夹还没有网速的限制。

新的拟我表情，还能同步到微信上

iOS/iPadOS 13.4更新了9款拟我表情可以用在iMessage上，当然如果你想让自己的微信更个性，不妨把这些表情“移植”到微信、微博中。

在信息App中建立自己的拟我表情

具体操作也能简单，首先在信息App中创建自己的拟我表情，打开备忘录在键盘中添加拟我表情，放大后点击左下⻆向上箭头

打开备忘录选择拟我表情，并存储图像

点击“存储图像”，你就可以将拟我表情用在各处的App中了，是不是很有个性？

你的iPhone也能用作卷尺

新iPad Pro对AR的支持可以说是更进一步，甚至为了这项功能还在摄像头增加了一个激光雷达扫描仪，之前我们也在评测中用它进行了AR体验。其实大家手里的iPhone、iPad同样是支持AR功能，比如默认安装的这款“测距仪”。

iOS中自带的“测距仪”App

打开“测距仪”App，调整设备并使圆点位于测量起点上方，然后轻点 “+”按钮，就能测量出具体数据，新iPad Pro还可以显示厘米级的数据。

因为没有新iPad Pro上的激光雷达扫描仪，所以iPhone上的测距功能不能算完全精准，但临时测量个数据还是很有用的。

控制中心可切换蓝牙连接，两个AirPods还能共享音乐

iOS13支持共享音频功能

不知道大家有没有发现，iOS 13终于支持了在控制中心中切换蓝牙链接。操作非常简单，打开控制中心，长按蓝牙就可以切换连接了。另外两个耳机（AirPods或Beats）还支持共享音频，这样可以一起听音乐啦。

和垃圾信息说再见

垃圾信息现在可以过滤了

曾经很长的一段时间，垃圾信息遍布终端。在iOS13中，对垃圾信息进行了很好的遏制。只要在信息设置中，开启“过滤未知发件人”就可以做到，这会关闭不在通讯录中的发件人的iMessage信息通知。