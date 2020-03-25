省钱了，苹果正式推出 Mac 和 iOS 跨平台通用购买功能

3月25日消息，据外媒报道，美国当地时间周二，苹果宣布正式推出为开发者准备的Mac和iOS通用购买（Universal Purchase）功能，用户可以打包购买跨平台应用。苹果最早在2月份就曾详细说明了这项计划，当时预计该功能将于3月份向开发者推出。

苹果最终在其开发者网站上发布帖子，宣布了这个最新消息：“iOS应用的macOS版本现在被包括在通用购买功能中，用户只需购买一次即可在iOS、iPadOS、macOS、watchOS和 tvOS 上使用这些应用，并进行应用内购买。通过在Xcode中为跨平台应用绑定相同的ID，并在 App Store Connect 中设置应用关联记录即可。”

正如苹果2月份所解释的那样，开发者只需更改其 Mac 应用即可使用与 Mac 应用相同的捆绑包标识符，苹果应用商店（App Store） 将负责处理通用购买的过程。

此外，应用内购买也可以首次在iOS和Mac之间共享。苹果解释说：“用户可以选择在应用程序的多个平台版本中支持应用内购买。首先在App Store Connect的功能选项卡下创建单个应用内购买，然后使用StoreKit在应用的各种平台版本中实现通用应用内购买。”

苹果此举的目标显然是促进Mac Catalyst平台的更多采用，该平台允许开发者将iPad应用程序带到Mac上。

不过，尽管苹果宣布了这一消息，但目前还没有任何应用程序支持Mac和iOS之间的通用购买，因为苹果尚未向开发者提供Xcode11.4GM，它允许使用Mac Catalyst构建的Mac应用与iOS版本共享ID，因此支持通用购买。