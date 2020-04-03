台媒：台积电3nm制程试产延后

4月3日消息，据台湾媒体报道，受疫情影响，台积电3nm（纳米）制程将延后试产。

台积电

受疫情影响，物流、设备供应同步等均受影响，台积电3nm试产线装设被迫延后，原定6月装机时程将延至10月，南科18厂试产线也恐延后至少一季。

供应链评估，台积电原定今年底提前试产3nm制程，也将延期至明年初。台媒表示，台积电应该还是如原先预定在2022年量产3nm制程。

台积电不评论制程情况与接单传闻。

另外，台积电原定于4月29日在北美技术论坛公布3nm制程细节，但受疫情全球蔓延影响，台积电决定将今年第一场举行的北美技术论坛延后至8月24日。

在3nm制程，台积电还面临三星电子的竞争，三星电子领导人李在镕早些时候曾表示，该公司计划采用正在开发的最新3纳米全栅极(gate-all-around，简称GAA)工艺技术来制造尖端芯片，并提供给全球客户。

台积电成立于1987年，是全球最大的晶圆专工半导体制造厂，客户包括苹果、高通等。其总部位于台湾新竹的新竹科学工业园区。台积电公司股票在台湾证券交易所上市，股票代码为2330，另有美国存托凭证在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代号为TSM。

周四收盘，台积电上涨3.48%至48.13美元，总市值约2496.06亿美元。