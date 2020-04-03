大神团队在《我的世界》还原清明上河图

IT之家4月3日消息 据我的世界官网消息，近期开发者团队“国家建筑师Cthuwork”成功将《清明上河图》中的场景还原至《我的世界》之中，现已在【国建cthuwork】服务器展览大厅展出，供游客免费游览，并已免费上架在《我的世界》PE版【资源中心】-【国建-《清明上河图》】专题。

据介绍，此次国建Cthuwork团队复原《清明上河图》，秉持着在《我的世界》中弘扬中国传统文化与古建的建造理念，希望所有冒险家都能感受到国风建筑的独特魅力。

整部作品的搭建基于《清明上河图》原画，细致入微地还原了宋代汴京的城市面貌和人生百态，涵盖了酒店、茶馆、点心铺、城楼、河港、桥梁、货船，官府宅第、茅棚村舍等等各式特色建筑。城邦之内人口稠密，商船云集，大大小小的集市车水马龙，百姓们有的桥边散步，有的吆喝叫卖，有的驱车赶集，而波光粼粼的汴河更是为画面增添了一抹富饶祥和之意。再加上后期暖黄色的色调渲染，相信一定可以让各位冒险家们更加直观的感受到原画中别具一格的古色古香，体会出浓厚的历史韵味。

IT之家了解到，在此次的新作《清明上河图》中，国建Cthuwork的团队成员们在克服了原画还原角度刁钻、画面难以连贯、人物动作不协调等等一系列的困难之后，团队成员终于实现了这幅多点透视画作的立体化呈现。此外，在保留了《清明上河图》最鲜明的视觉元素与风格的基础上，国建Cthuwork还融入了不少趣味性的新花样。为了体现汴京在当时的繁荣与包容性，他们还加入了非常多《我的世界》的玩家皮肤与人物角色，其中包括不少意外“惊喜”，例如各种穿越其中的《我的世界》“著名人物”。

官方称，未来，《我的世界》将继续发挥游戏本身功能性强的特点与优势，邀请更多的开发者加入守护珍贵文化遗产的队伍，以寓教于乐的方式输出更加丰富的中国优秀传统文化。