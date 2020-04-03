电竞女王Miss推荐！攀升i7 9700F/GTX1660套机电竞节促销5796元起

IT之家4月3日消息 攀升现开启电竞节主机促销活动，其中电竞女王Miss推荐的i7 9700F/GTX1660整机全套5796元起。

IT之家了解到，此次参加活动的攀升游戏主机有采用全新第九代i7 9700F处理器/GTX 1660的版本，其主板采用华硕B365M/微星B360M MORTAR；采用来自七彩虹、微星、华硕等知名品牌的全新一代GTX 1660/RTX2060图灵显卡，散热采用的是九州风神冰凌MINI/酷冷至尊B120一体式风冷，机箱采用IPASON赛格游戏机箱，售价5796元起。





攀升i5 9400F处理器/GTX1660版售价3996元起，主板采用华硕B365M，显卡采用来自七彩虹/华硕的GTX1660 6G显卡，散热采用冰凌MINI/VTG三通管散热器，机箱选用IPASON攀升定制-迅影机箱。





除了两款电脑主机外，此次参加电竞节活动的还有一款显示器和电竞笔记本。显示器新品为攀升第三代曲率1500R电竞显示器，拥有165Hz刷新率，支持Adaptive-Sync，拥有电竞氛围能量圈。同时显示器分辨率为1920x1080，sRGB色域>99%，售价1149元。





笔记本方面，此次参与电竞节的笔记本为攀升迁跃者D 15.6英寸游戏笔记本电脑，采用第九代i7 9750H及GTX1660Ti 6G显卡，8/16G内512G/1T Nvme固态硬盘可选，售价6999元起。