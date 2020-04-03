明日全国性哀悼，网易宝船宣布暂时停服一天

IT之家4月3日消息 今日国务院发布公告称将于明日举行全国性哀悼活动。同时网易宝船官方微博也发布消息称，为响应国务院相关决定将于明日0:00——23:59暂时关闭游戏服务。

IT之家了解到，在4月4日00:00-23:59暂时关闭游戏服务期间玩家将无法登陆游戏，不过游戏数据将不受影响。

公告原文：

网易宝船旗下游戏暂时关闭服务公告

为表达对抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，响应国务院关于2020年4月4日举行全国性哀悼活动的决定，网易宝船旗下游戏将于4月4日00:00-23:59暂时关闭游戏服务，届时您将无法登陆游戏。停服期间，游戏数据将不受影响。

疫情期间，医护人员、科研人员及各地一线抗疫的工作者们众志成城，不畏艰难，夙夜在公，以高度的使命感和责任心，坚守本职岗位；以无私奉献的担当精神和专业勤勉的职业能力，奋战在疫情防控最前线。他们是最美的“逆行者”，最可敬的奋斗者，他们是这个时代当之无愧的英雄。网易宝船向他们致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。

全国哀悼日期间，网易宝船呼吁广大用户暂停各项公共娱乐活动，让我们铭记当下，紧密团结、守望相助，为夺取抗击新冠肺炎全面胜利贡献我们的一份力量！

网易宝船

2020年4月3日