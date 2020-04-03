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明日全国性哀悼，网易宝船宣布暂时停服一天

2020/4/3 18:23:24来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月3日消息 今日国务院发布公告称将于明日举行全国性哀悼活动。同时网易宝船官方微博也发布消息称，为响应国务院相关决定将于明日0:00——23:59暂时关闭游戏服务。

IT之家了解到，在4月4日00:00-23:59暂时关闭游戏服务期间玩家将无法登陆游戏不过游戏数据将不受影响

公告原文：

网易宝船旗下游戏暂时关闭服务公告

为表达对抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，响应国务院关于2020年4月4日举行全国性哀悼活动的决定，网易宝船旗下游戏将于4月4日00:00-23:59暂时关闭游戏服务，届时您将无法登陆游戏。停服期间，游戏数据将不受影响。

疫情期间，医护人员、科研人员及各地一线抗疫的工作者们众志成城，不畏艰难，夙夜在公，以高度的使命感和责任心，坚守本职岗位；以无私奉献的担当精神和专业勤勉的职业能力，奋战在疫情防控最前线。他们是最美的“逆行者”，最可敬的奋斗者，他们是这个时代当之无愧的英雄。网易宝船向他们致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。

全国哀悼日期间，网易宝船呼吁广大用户暂停各项公共娱乐活动，让我们铭记当下，紧密团结、守望相助，为夺取抗击新冠肺炎全面胜利贡献我们的一份力量！

网易宝船

2020年4月3日

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关键词：网易宝船虚荣

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