软媒魔方6.23正式版下载：适配Win10新版、高分屏、触控屏+全新云日历

阔别四年的更新，心内百味杂陈。

2016年初开始，实际上已经是魔方更新开始放缓的时候了，还记得当时内部会上我反复提及两件事，一是没有坚定魔方去做 Vista Master 时代就开始的海外版，二是移动时代我们不能再过多考虑PC版软件产品线。其实这两件事都是一回事，流氓杀软不死，国产自由软件（freeware）无望。直到今天的发布前，产品组还给我发来7张在安装魔方电脑版时360的各种拦截截图，360还把 winmaster.exe (设置大师）直接标注为木马。我便说，随他们去吧，所有杀软我们今后不再提交什么安全审核。

上面说了这几句，其实是个无解的，希望有天我们的国产系统能尽早普及，能像苹果 iOS 那样做好软件生态体验，不再需要任何杀软和所谓的安全软件。以后这样的话题，也不会再提，否则就和祥林嫂一般了。

对痴迷软件和科技的刺客来说，真心喜欢天天看到都有软媒产品新版本迭代前进的情景，不过产品线的同事这几年一直让我克制再克制，说我当年把魔方里面硬生生塞入了魔珠游戏和一个收音机，把魔方做成了大杂拌……还让我反思软媒这10年来的各种软件产品……活着喘气的，和死掉的。魔方，魔方小助手，闪游，酷点，旗鱼，幻境，IT之家，威兔，玩应用，辣品，云日历……当然，单单一个魔方里面，还有清理大师、美化大师、优化大师、设置大师、U盘启动、硬盘启动、文件大师、魔方压缩、软件管家、虚拟光驱、内存盘、收音机……十八般武器……天知道，我们做了多少款软件。

很多产品随青春而去，但真心无悔。当年如若坚决海外，也许是另一番场景，但一切总归该怎样就怎样，心在哪儿，花开在哪儿。

啰哩啰嗦一堆，说说这次四年后的更新。首先，魔方 6.23 正式版今天的发布，并不意味着魔方彻底恢复更新，因为大家都知道软件开发需要高昂的人力成本，魔方基本已经没有收入了，今天的更新，更多的是解决兼容性问题和界面适配。四年中，Win7亦然停滞，Windows 10 发布了很多的版本，高分屏和触控屏也有了大量普及，所以魔方 6.23 解决一些Win10版本下不能运行、运行故障、界面变形等等最根本的一些体验问题。对于实质性的功能更新上来说，主要是软媒时间的替代产品云日历的更新，还有软媒雷达的更新，解决部分用户无法探测网速的问题，但是只解决了一部分。

特别感谢产品部设计组的同学，单单一句适配高分屏说着简单，他们一共处理了软件内的 1275 张图片资源。

一、软媒魔方 6.23 更新日志

软媒魔方主程序 6.2.3.0

改进：界面 - 魔方主程序UI适配高DPI，高分屏下界面显示不再模糊

修复：功能 - 魔方主界面右边栏，快捷导航入口部分链接失效的问题

修复：功能 - 资讯列表底部，IT之家App下载二维码失效的问题

系统雷达 6.1.3.0



改进：界面 - 适配高DPI，高分屏下界面显示清晰不模糊

修复：功能 - 解决部分用户无法探测网速的问题（但只解决了一部分）

软媒设置大师 3.7.3.0

修复：功能 - Win10下“魔方快捷组”中便笺菜单失效的问题

云日历 1.2.1.0

新增：界面 - Win10/Win8/Win7 下 UI 界面默认全新的模糊效果

新增：界面 - 桌面日历和万年历，用户自定义背景图支持模糊设置

新增：功能 - 日期、天气二合一卡片

新增：功能 - 支持扫码登录的用户登录机制

新增：功能 - 日历组筛选功能，方便控制万年历中的日程显示和提醒的各个日程

新增：工具 - 秒表功能

新增：工具 - 倒计时功能

新增：功能 - 双击日期创建日程

新增：界面 - 全新透明毛玻璃样式「天气详情」页面



二、魔方是什么？魔方哪儿好？

精通十八般武艺不足以表达魔方的强大：

1、清理大师：一键清理、深度清理、注册表清理、字体清理，还有隐私清理。。。难道你不需要？

2、美化大师：改系统字体、DIY win7开始按钮、设置开机动画、破解系统主题、修改系统声音。。。怎么个性怎么玩，美化大师全搞定！

3、优化大师：一键加速、添加、删除系统启动项，让你轻松掌控系统进程的开启！

4、软媒时间，软媒全球首创独创的创意，任务栏时间区加入农历、天气等显示，不占任何额外空间，超NB！

5、软媒桌面：哈，Windows系统里多了类似苹果Mac OS X的快捷栏，方便大发了。

6、软件管家：精选装机必备软件大全，下载杠杠的……

7、系统雷达：任务栏窗口+桌面悬浮窗自由随意选择，实时监控网络流量、CPU、内存占用、磁盘读写，简单、清晰、方便！

8、U盘启动：一键制作U盘系统安装盘，装机还是PE维护简直轻松到极点！

9、硬盘装机：仅需两步，轻松帮你重装系统，Win7、Win8、Win10，想装什么装什么，你肯定需要！

10、WiFi共享助手：超级简单，打开软件，一键开启热点，立马摆脱手机流量不够用的困扰！！亲，你的流量还够用吗？

还有啥？上面列出的连一半功能都不到，还有网速测试、磁盘大师、文件校验、文件解锁、文件分割合并、文件粉碎……等等，还有好多功能，你能想到的基本都有！

软媒魔方累计有4000万用户下载使用，好用没得说！

三、软媒魔方软件截图

▲ 软媒魔方右上角轻松切换到专业模式，熟悉中包含着科学改进后的经典布局；

▲ 软媒时间在2020年华丽变身云日历，毛玻璃特效带来超级爽酷的视觉体验；

▲ 系统雷达，实时侦探-把握您爱机的每一跳脉动，精确掌控系统软硬件的占用资源，2020年再次做高分屏和Win10新版适配；

▲软媒桌面，好玩好看-喜欢的鼠标拖进来，不爱的鼠标拖出去，桌面干净整洁灵动惊艳；

▲软件管家，纯净精干-编辑精选装机必备的500款最常用软件，一键安装绝无插件；

四、软媒魔方下载信息

软媒魔方官网：https://mofang.ruanmei.com/

初级用户解惑：安装包和绿色版有什么不同？安装版下载后直接双击运行即可进入向导安装，方便快捷。绿色版是ZIP压缩格式，直接解压到你指定的文件夹路径下。

特别说明：为了稳妥，软媒产品将在发布后进行一定时间的观察才会放开自动升级。

感谢使用软媒产品，期待您的宝贵建议和反馈！