投行谈瑞幸模式类创业：要准备迎更严评估审核

一杯“假咖啡”有多大威力？

4月2日晚间，瑞幸咖啡发布了公司伪造22亿元人民币交易额的消息，股价在盘前直线下降八成，截至当日美股收盘，市值蒸发超过350亿元。目前瑞幸咖啡市值13.6亿美元，与今年1月的高点129.5亿美元相比，蒸发89.5%。

但，瑞幸事件的影响远不只在其自身。自发生后，诸多网络平台都产生广泛讨论。与瑞幸有共同董事长的神州租车、神州优车，直接跟随瑞幸暴跌。还有投资者忧虑，其他中概股也会受到牵连。

早先，瑞幸咖啡以诞生20个月便登陆美国纳斯达克的速度，刷新了中国互联网企业的上市纪录，一时间光环瞩目。但在此次交易造假事件曝光后，速成的独角兽们，恐怕会遭遇更多质疑。尤其对类似瑞幸的企业而言，有一级市场投资银行合伙人分析，“瑞幸模式”类的消费行业创业企业要准备接受更严格的评估和审核。

飞速IPO神话之下，企业问题不能忽视

近年来，赴美上市的互联网和科技企业新贵们，不断刷新上市速度的纪录。

作为最受瞩目的明星公司之一，拼多多在2018年7月于纳斯达克上市，距其诞生2年10个月。2018年9月，蔚来汽车在纽交所挂牌，距其诞生3年10个月。同在2018年9月，趣头条也于美股上市，距其诞生2年3个月。

瑞幸上市，粉色西装为瑞幸咖啡创始人、CEO钱治亚

相对于老牌互联网企业而来，新贵们的发展速度足以令人瞠目。而瑞幸进一步刷新纪录。2019年5月17日，瑞幸咖啡在纳斯达克上市，距其诞生仅仅20个月。瑞幸成就“神话”，但神话往往并不真实。

有分析指出，瑞幸事件与急速扩张不可分割。

2017年10月，瑞幸咖啡第一季门店在北京银河soho营业，此后迅速攻城略地。至2019年第一季度末，瑞幸门店数达到2370。截至2019年年底，瑞幸直营门店数达到4507家，成为中国最大的咖啡连锁品牌。除上海外，瑞幸在所有主流城市门店数量均为第一，同时，累计交易客户数也已超过4000万。

扩张背后，让用户印象深刻的，是长期大幅度的价格补贴，以及张震、汤唯等的代言推广。企业自身问题，并未引起足够注意。

《经理人杂志》发文指出，瑞幸违背了正常商业逻辑：不能从每一个产品(每杯咖啡)中，获得足够的利润，而是依靠资本包装、形象包装，甚至还向市场贴钱。上市之后的公司，需要向股东、投资人交纳业绩，缴纳分红，而为了掩盖经营黑洞，财务造假是必然的选择。

瑞幸的品牌问题也值得思考。中欧国际工商学院市场营销学助理教授、新浪财经意见领袖专栏作家林宸在其文章指出，瑞幸定位有逻辑不通之处，如成本混乱，急功近利，不利于品牌建立。“品牌调性与大幅促销两者是存在巨大冲突矛盾的，1.8折吸引来的客户也不会是品牌的高价值用户。”

中概股受到波及，“瑞幸模式”企业或迎更严审核

在瑞幸咖啡之前，也曾有中概股财务造假先例，但22亿元的巨大金额，足够让此次瑞幸事件引爆话题。

有分析指出，在美股市场，中概股做空报告比其他个股更多，给海外投资者建立起一种中国公司不值得信任的影响。此次瑞幸事件，有可能引发新一轮针对中概股的信任危机，同时令中国企业赴美上市变得更加困难。

具体而言，某一级市场投资银行合伙人向新浪科技分析，预计瑞幸事件会有几个方面的影响：首先，二级市场对中概股的不信任导致股价下滑会传导到一级市场的整体估值对标；同时，IPO市场的不稳定性加大也会影响投资对后期投资机会（late-stage）的信心和兴趣；另外，“瑞幸模式”类的消费行业创业企业也要准备接受更严格的评估和审核。

该合伙人指出，受全球疫情影响，本来很多在上市进程中的企业都已经暂停，因为尽调和路演都没法做。这次瑞幸事件又会显著影响投资人信心。“我们观察到，市场上已经有一些企业决定取消赴美上市，2-3年后再考虑”。

对于已经上市的中概股来讲，该合伙人建议，短期内的投资人波动（如恐慌性出售甚至卖空）肯定会影响股价和流动性，所以直接股权融资会受阻。需要资金的话可以考虑找专业机构做类一级市场的定向募资，也可以考虑可转债和债券结构。

北京大学光华管理学院罗炜在文章指出，瑞幸事件再次给中国企业上了一课：美国的投资者不是傻子，而且80%都是机构投资者，他们会去评估和判断。你只能老老实实、真实地增加信息披露，在“合规性”上做更多。

罗炜强调，“合规”指的是符合投资者对于企业的信息披露的要求和期望。“企业不能说监管机构没要求我披露，我就不披露。你必须站在投资者的角度去思考问题。”

创业者不可纯粹迎合风口，投资者须关注企业治理

如果没有此次财务造假事件，瑞幸或许可以更好地来调整自身问题，甚至消弭危机。虽然其隐患埋伏在商业模式之中，但不可否认，“小蓝杯”已经在很多用户心中留下深刻印象。

伪造交易事件爆发后，不少人纷纷下单，新浪科技也看到了瑞幸门店前众人聚集的画面。这主要是担心优惠券没有再用的机会，但也会涉及对瑞幸本身的认可。此前有用户向新浪科技表示了对瑞幸的偏爱，理由是认为其某款饮品味道不错。

摄影：新浪科技 张俊

瑞幸成长背后，无疑是一个新的风口。在其上市同一年，喜茶、奈雪的茶推出咖啡产品，星巴克、雀巢推出新系列产品，连饮用水品牌农夫山泉也宣布推出了无糖咖啡。

艾媒咨询报告指出，随着公众饮食观念和消费观念的转变，中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段，预计2020年中国咖啡市场规模将达3000亿元。

不过对创业者而言，一味迎合风口虽然有可能快速成长，但步子迈得太快，难以稳健。此次瑞幸事件也可以说是对创业者的一次启示。

前述一级市场投资银行合伙人向创业者建议，不要抱有投机心理，不要企图取悦某些投资人的偏好。“真正有价值的公司是经得起时间和周期的考验的，其核心就是有稳定的自我造血能力，尤其是在逆境时刻。纯粹去迎合资本市场的一时偏好或风口，也往往会在周期过去的时候最为脆弱。”

他同时指出，应珍惜每一次大的危机时刻，因为行业格局很可能就此发生巨大改变。“企业家们要专注于迅速提高自身的核心能力和吸收更多的关键生产要素，包括利用好资本和并购的杠杆作用。”

此外，瑞幸事件也为中概股的二级市场投资者们敲响警钟。企业股价暴跌之下，有投资者损失数百万美元。

“对烧钱驱动的互联网商业模式要有清醒的认识”，长期研究美股的互联网评论人李云辉建议，作为中概股投资者去考察一家企业的时候，最简单的办法就是像浑水一样实地考察单个业务单元的产能。在选择标的时，要关注到标的企业的治理结构。

目前，瑞幸事件仍在发酵，未来是否能否畅饮小蓝杯，打上问号。不过可以预见的是，长期低价的咖啡，可能不会持续很久了。