Abkoncore推出T404B飓风CPU散热器：四根铜管+两个120毫米风扇

IT之家4月6日消息 Abkoncore宣布了T404B飓风CPU散热器，该散热器具两个120毫米HR120风扇，对Intel和AMD插槽的广泛兼容性，支持Sync RGB。

Abkoncore属于Cool Storm子品牌，T404B飓风CPU散热热气属于塔式CPU空气冷却器，价格为40欧元，约人民币306元。

T404B飓风使用了四根铜管，它们与CPU直接接触，产生更有效的热传递。这些铜质热管被涂成黑色，美学效果更加出色。散热器采用了优化设计的支架，这些可拆卸支架内具备了120毫米冷却风扇。

T404B采用了两个120毫米HR120风扇，与单风扇CPU散热器相比，这种双风扇设计使散热更加有效。这些风扇还具有防振垫，防振垫安装在风扇的每个角上，防振垫可以最大程度地减少风扇运行期间产生的振动。这些风扇还利用液压轴承，该轴承具有更好的性能和耐用性。

该CPU散热器支持PWM功能，可根据CPU的温度自动调节风扇速度。这些风扇的转速范围从800 RPM到1,800 RPM。

据IT之家了解，T404B同时支持AMD和Intel插槽，支持的Intel插槽为LGA 775/1155/1156/1366/2011，AMD支持的插槽为AM4 / FM2 / FM1 / AM3 + / AM3 / AM2 +和AM2。