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三星 S20/S20+/Ultra 5G 国行再次推送安卓固件更新

2020/4/6 18:16:04来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月6日消息 据IT之家网友反馈，今天下午，三星S20系列手机再次推送新的安卓固件更新，主要是Bug修复等，改善了设备的稳定性，安装安卓定期的安全补丁，提高了设备的安全性。

4月3日，三星Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra国行开始推送新的安卓固件更新，主要是改善相机性能，并安装应用2020年4月份安卓补丁，提高设备安全性。

2月27日晚上，三星正式发布了Galaxy S20、Galaxy S20 +与Galaxy S20 Ultra的国行版，售价6999元起，三星S20 Ultra顶配售价11199元。三星Galaxy S20系列3月20日正式开售。

三星Galaxy S20 Ultra采用了一块 6.9英寸 Dynamic AMOLED Infinity-O屏幕，拥有Quad HD +分辨率与511 ppi，支持120Hz刷新率与HDR10+。

Galaxy S20 Ultra机身尺寸为166.9×76.0×8.8mm，重220克，内置5000mAh电池，配备12GB / 16GB RAM LPDDR5内存与128GB / 512GB机身存储。

相机方面，Galaxy S20 Ultra前置4000万像素摄像头，后置108MP主摄+48MP长焦+12MP超广角+TOF四摄组合，三星Galaxy S20 Ultra配备一颗潜望式镜头，10X潜望混合光学变焦以及100X超视觉空间变焦。

处理器方面，三星Galaxy S20系列搭载7nm 64位八核处理器，国行版本搭载高通骁龙865处理器。

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