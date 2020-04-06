全球百大富豪两个月损失2.6万亿元，马化腾、马云并列成为中国首富

4月6日，胡润研究院今日发布《疫情两个月后全球企业家财富变化特别报告》（Wealth Impact2mths after Covid-19 Outbreak），研究了胡润全球富豪榜上的企业家在截至2020年3月31日的两个月内的财富变化，公布了最新的《胡润全球百强企业家》榜单。

报告显示，在新冠肺炎疫情暴发之前，全球还能找到2816位“十亿美金企业家”，两个月后，他们中的20%失去了这一称号。而一个月前还在胡润全球百富榜上的富豪们，已在近两个月损失了2.6万亿人民币，占他们全部财富的13%，过去两年半所创造的财富全部蒸发。

1月份的时候，前四名的企业家财富均突破了千亿美元大关，但现在，只剩下杰夫·贝佐斯，他的财富也缩水了500亿元人民币。自带“首富标签”的比尔·盖茨、股神巴菲特以及“奢侈品之王”LVMH的老总伯纳德·阿诺特已经被病毒赶到了千亿美元门槛的另一边。

中国的疫情防控形势在全球多个国家和地区中表现最好，中国企业家的财富也对疫情相对“免疫”。马化腾第一次成为中国首富，财富近两月减少7%，与马云同样2,900亿人民币，马云近两月财富减少9%。

胡润全球百强企业家中，只有9人的财富在过去两个月里有所增长，全部来自中国。来自视频会议平台zoom的50岁袁征近两月财富增长最快，增长了77%，达到565亿人民币。呼吸机等医疗设备制造商迈瑞58岁的徐航近两月财富增长26%，达到950亿人民币。

杰夫·贝佐斯仍然是世界首富，但财富减少了500亿，目前拥有9,300亿人民币。