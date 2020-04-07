5G消息白皮书发布在即，传统短信将迎来大变局

5G时代的到来，传统短信业务非但不会消失，而且还会迎来新的生机与活力。近日，中国联通向外发布公告称，将联合中国电信和中国移动于4月8日上午10时发布5G消息白皮书，让传统短信华丽变身。

据悉，这次短信业务更改是为了应对5G新时代的要求，三大通信运营商不但要全面升级基础短信，而且升级后的5G消息将是体验与服务的革新。

5G消息真的来了 让传统短信焕发新生机

5G消息，即RCS消息，它让我们可以在短信界面上，实现App的各类丰富应用。可分为针对终端用户的“RCS 增强短信”和针对商家企业的“RCS 商业富媒体消息”。它可以让个人用户和各类服务平台、商家相互打通，让 RCS 增强信息也能支持富媒体消息推送，在功能上可以和微信比肩。未来，5G消息能为企业、商家和用户提供更出色的沟通服务平台。

通过 RCS 的增强短信功能，直接在短信界面就可以发送文本、图片、语音、视频、位置信息等内容，还可以开群聊。可以理解为“Android 手机的iMessage”。

通过RCS商业富媒体消息（RCS Business Messaging）提供的各种功能接口和AI聊天机器人，实现原本需要用 App 才能做到的事情。此时的RCS 就像一位管家，通过短信界面为我们提供出行、玩乐、购物等方面服务。

这里我们选取了几个应用场景，给大家展示下。

10086的服务号可以直接发送短信关键词来获得话费、余量、账单等信息。此外，官方回复推送的消息是富文本形式的，账单、余额信息可以做到图文并茂。

预约线下的餐饮娱乐等服务，很多时候都会通过手机App来完成。通过5G消息平台，在短信界面中就快速完成这一操作。

在短信界面进入对应的服务账号，点击关键字即可获得最新的物流信息。

买火车票以后更加方便和智能，在短信界面中可以像聊天一样和服务平台完成对话，输入城市名、日期、姓名等信息，就能快速高效的完成订票。

5G还会催生出新的使用场景，在万物互联的5G世界，RCS增强信息还可以和智能家居直接打通，低时延和大容量的优势得以充分发挥，利用短信应用就能满足所有智能家居的控制操作，省去了安装一堆臃肿的App。

有专家预测，RCS一旦全面推广，未来将取代绝大多数App！可以预见，5G消息凭借“RCS 增强短信”和“RCS 商业富媒体消息”两大利器，去抢占各类移动应用高地！

三大运营商联手布局 5G消息按下快进键

GSMA的数据显示，目前行业短信全球市场总额为 620 亿美元，预计到 2021 年，基于 RCS 的行业短信全球市场总额可达到 740 亿美元。

随着收入潜力的增加，运营商对RCS的支持正在增长。目前，全球RCS业务已经进行快速发展轨道，据GSMA官方数据统计，2018年，全球已经有74家运营商正式发布商用RCS，2020年预计将达到200家运营商。全球RCS用户（月活）数 ，在2019年2-3季度预计将首次超过10亿。

中国RCS脚步也在紧紧跟随，三大运营商正在积极推进，其中，中国移动推出的RCS增强短信服务已经实现了快速增长。GSMA相关人士透露，中国移动的增强信息用户数量已在全球5G消息（RCS）市场份额中排名第一。

当然，RCS也存在问题，首先就是商用进度一直都比较缓慢，这其中就涉及运营商之间的互联互通，而此时三大运营商联合发布5G消息白皮书，有利于打通RCS服务壁垒，联合上层应用服务商进行广泛和产业合作和场景化实验，使运营商能够部署一致的RCS服务、功能集和配置，从而为用户提供标准化的RCS信息服务。

生态价值加速释放

短消息发展靠业务管理，而RCS发展的核心是生态。除了网络层面，手机终端，芯片，操作系统要支持。

终端层面，目前已经有包括三星、华为、小米、魅族等手机厂商陆续在手机内支持 RCS 相关功能。芯片层面，Qualcomm、联发科MTK也会在自家处理器产品上实现对RCS融合通信能力的支持。系统层面，去年6月，Google 已在英国和法国的 Android 消息应用中启用 RCS 功能。由于Android系统已经占领了全球超过75%的智能手机用户，因此，如果谷歌向整个Android生态开放RCS服务，那就意味着未来全球75%以上的智能手机、几亿用户都能体验到融合通信的能力。

可以看到，在运营商的牵头下，目前国内5G消息生态雏形已现，用户、企业、消息平台三方正构建全新的消息生态。而4月8日的5G消息白皮书发布，或将成为影响行业发展的新节点，缔造5G产业新的“风口”。

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