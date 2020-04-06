在中国移动5G无线网络二期集采中失利，诺基亚回应：网传“致联通信函”不代表其立场态度

IT之家4月6日消息 据人民邮电报消息，4月6日，上海诺基亚贝尔股份有限公司首席执行官马博策代表公司发表公开信，公开信表示，近日网上出现了诸多关于我公司在中国移动5G 无线网络二期集采中失利的消息和评论，对各界人士对诺基亚贝尔的关心和建议深表感谢！接受并尊重中国移动的决定，并继续服务中国移动。关于近日网上所传 “3月31日上海诺基亚贝尔致中国联通”的一封信不代表我司立场和态度，我们已对此事件展开核查。

下面是诺基亚公开信内容：

‍诺基亚贝尔公开信

致所有关心中国5G建设和诺基亚贝尔公司的朋友

‍你们好！近日网上出现了诸多关于我公司在中国移动5G 无线网络二期集采中失利的消息和评论，我们对各界人士对诺基亚贝尔的关心和建议深表感谢！

毋庸置疑，5G对任何厂家都是极其重要的。我们接受并尊重中国移动的决定，需要强调的是：我们将坚定不移地继续服务中国移动，中国移动是我们全球最重要的合作伙伴之一的策略不变。

同时，我们在此郑重声明，近日网上所传 “3月31日上海诺基亚贝尔致中国联通”的一封信不代表我司立场和态度，我们已对此事件展开核查。

中国5G建设的步伐正在加速。我们的战略将全力配合和支持所有运营商的5G部署，同时与其共同推动行业市场的数字化应用，确保中国5G网络的建设和发展成功。无论是诺基亚还是诺基亚贝尔，都是在中国通信市场服务了近40年的通信“老兵”，从2G、3G到4G的接入、核心网、传输技术，我们都与中国运营商一起共创辉煌、共度时艰，利用全球资源，推动包括中国倡导的各项通信技术的标准化、产业化以及全球化。

“千人同心，则得千人之力”。中国“新基建”的集结号已经吹响，作为一名老兵，我们要以更坚定的决心、更先进的技术和产品，跟我们的新老战友一起，通力协作，全力加快5G网络建设进度，共创5G辉煌！‍

此致！

马博策，首席执行官

上海诺基亚贝尔股份有限公司

2020年4月6日