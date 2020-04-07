朱广权与李佳琦同台带货，有哪些不为人知的点？

李佳琦团队的工作人员度过了一个“担心”的夜晚。

“做了上千场直播，视频连线直播还是第一次，说实话我们有一点点担心”。4月7日晚，李佳琦的直播室迎来了第一位视频连线的直播嘉宾，这位嘉宾不是别人，正是人称央视段子手的主持人朱广权。

这是央视新闻和李佳琦共同推出的“谢谢你为湖北拼单”的直播，由于疫情影响，原定同框出镜的朱广权和李佳琦选择了网上连线的方式带货。

在长达130分钟的直播里，朱广权画风清奇，不仅能喊出“我的妈呀”、“买它”，还能引经据典作打油诗；李佳琦还是一贯的语速惊人、情绪动人，两位在镜头前紧张地推荐了17件商品，热干面、藕带、香菇、酒酿、茶叶等湖北产品轮番上阵。

这场直播有笑点和亮点，同样也不缺尴尬与翻车。

直播进行到半小时，工作人员担心的问题最终还是发生了。涌入直播间的人数太多，导致网络中断无法连线，两边主播只能自说自话。翻车也不少，在一场食品直播中，朱广权坦言自己不会在直播间下单，将汽水形容为“橘子的香精味”，随后立马改口圆了回来。

这场直播终归瑕不掩瑜。朱广权出其不意的押韵打油诗让“小朱配琦”这个临时卖货组合登上了当晚微博热搜的第一。截止7日凌晨，#朱广权李佳琦直播#的话题有了1.2亿的阅读。

据李佳琦团队官方公布的数据，整场公益直播卖出了66万单湖北商品。2300万元的总成交额，也为这些举步维艰的湖北企业暂时解决了现金流之忧。

李佳琦团队：意料之外的连线

尽管湖北地区陆续解封，三通一达恢复运营，但笼罩在湖北厂商上头的愁云并没有完全消散。一方面，大宗物流尚未完全恢复，本地农副产品的销路难觅。另一方面，厂商面临货物积压，员工面临减产失业。

近期央视发起了一系列为湖北带货的公益活动，在一周之前，李佳琦的团队收到了来自央视的合作邀约，希望李佳琦以直播带货的方式，为湖北地区的厂商提供网上销路，并派出了知名的“段子手”朱广权。

这并不是李佳琦第一次与央视合作。据李佳琦团队的工作人员透露，此前李佳琦带货的完美日记动物眼影就将小动物的模特费用捐给了央视旗下的它基金。

此外，在收到这次邀约前，李佳琦在3月就发起过一场助力湖北的公益直播，“对所有的湖北厂商免坑位费、免佣金”，李佳琦的团队对声援湖北的公益直播已经有了相当经验。

“一方面我们卖湖北企业的商品，帮助湖北复工复产，另外一部分是非湖北企业的商品，给到湖北消费者一些特殊的优惠”，这是李佳琦团队第一次助力湖北的直播想法。

但是这次“谢谢你为湖北拼单”的活动，李佳琦与朱广权一个在上海，一个在北京，如何同框？这个问题成为李佳琦团队困扰的。

按照惯例，李佳琦会将嘉宾请到直播间，自己负责讲解，嘉宾则在一旁偶尔插话。“我们原本是打算到北京和朱广权老师同框直播的”，但由于疫情，他们不得不把直播间拆成了两个，两个主播以连线的方式一起推荐产品。

李佳琦尽管已经有过上千次的直播经验，但是视频连线直播还是第一次。在直播进行到半小时，直播间的观看人数开始不断上升，直播连线也开始出现断断续续的卡顿，直播间开始有人刷“翻车了”。

“有过测试是没问题的，卡顿可能是一开始直播涌进来的人比较多造成的”，李佳琦团队的工作人员说道。最终团队以通电话的方式代替直播间的连麦，顺利完成了直播。

网友：朱广权比罗永浩更能让我快乐

“我们是在上周决定要做这个活动的，由于时间太紧，来不及安排快递发给朱广权了”，李佳琦团队的工作人员说道。

在跟李佳琦的连线中，朱广权并没有亲眼看到所有的17款产品。但即便如此，第一次参与电商直播的朱广权还是收到了来自网友的一致好评，还有网友表示“在罗永浩的直播间未收获的快乐，在朱广权老师的直播间都得到了”。在4月1日，罗永浩也开启了自己人生的第一场直播卖货。

为了这次的直播卖货，朱广权特意准备了段子语录，还被网友戏称为“人间唢呐”。“先知先觉带动后知后觉，下单不知不觉”、“藕代表佳偶天成，吃了藕不会变心，因为奇变偶不变”、“四个字的不一定是成语，有可能是易烊千玺”。

与李佳琦的直播风格不同，除了“好吃！买它！”之外，无论什么商品到朱广权嘴里，则硬生生打破了次元壁。

在介绍热干面时，朱广权的“烟笼寒水月笼沙，不止东湖与樱花，门前风景雨来佳，还有莲藕鱼糕玉露茶，凤爪藕带热干面，米酒香菇小龙虾，手中金莲不自夸，赶紧下单买回家，买它买它就买它，热干面和小龙虾”，赢得了喝彩。

李佳琦在直播间调侃朱广权是自己直播路上的危机，“他是做电视节目出身的，更知道怎么去调动观众的气氛”，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，“像朱广权这样接地气的主持人，在做电商直播时会更容易获取有信任感”。

但是，朱广权的第一次电商直播也并不轻松，他的推荐语偶尔会被李佳琦打断，由于不清楚上架、补货的节奏，更多时候是李佳琦在把控全场。

“他是在以准备一台节目的方式在为这个直播做准备”，一位电视行业从业者说道。与李佳琦不同，朱广权从头到尾都正襟危坐，不时会翻看手中的台本，直到直播的最后一刻才卸下紧张。但是，这并不妨碍直播间的人气。

究竟是李佳琦的情绪性导购受用，还是“国家级段子手”朱广权的押韵起到了作用，用户的手速说明了一切，17款产品在直播间都很快被清空库存。

结语

李佳琦和朱广权下播后，鹿邑国际集团的董事长正在恩施的茶叶仓库紧张地安排发货。

由于受到疫情影响，今年湖北地区的春茶订单几乎为零。全国各地的茶楼、茶叶交易市场都处于关停状态。这场直播里，李佳琦和朱广权所推荐的99元恩施茶叶，在当晚获得了180万元的销售额。

“真的非常感谢他们，理解湖北企业不言自明的难” 。与严先生一样庆幸的还有香菇、藕带、酒酿等厂商，直播带来的回款，会让他们为接下来的湖北产地复工复产屯粮草，不至于让茶农、工人失业。

下播后的李佳琦又与团队进入了新一轮的开会、复盘、选品，而首次直播带货的朱广权，在说完结束语后，在直播镜头前“一秒崩了”：一边吐着舌头，一边倒向椅背。这段视频被网友做成了表情包，成了当晚传播最多的一条视频之一。