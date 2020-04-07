波音载人飞船拟进行第二次无人试飞，尝试与空间站对接

4月7日消息，据外媒报道，美国当地时间周一，波音公司代表证实，该公司CST-100星际线飞船将进行第二次无人试飞，并尝试与国际空间站对接。

波音在声明中称：“我们选择重新进行轨道飞行测试(OFT)，以证明星际线飞船系统的质量。再次进行无人试飞将使我们能够完成所有预定测试目标，并评估第二艘星际线飞船的性能，以便不会给纳税人造成任何损失。此后，我们将承担起将宇航员送到国际空间站的巨大责任。”不过，声明没有说明第二次试飞将于何时进行。

2019年12月，波音向国际空间站发射了CST-100星际线飞船，执行名为轨道飞行测试的无人驾驶演示任务，目的是表明该航天器可以安全地搭载NASA宇航员。

然而，事情并没有按计划顺利进行：星际线飞船上的机载定时系统出现故障，导致飞船被困在错误的轨道上，在独自环绕地球两天后被带回地球并安全着陆。对轨道飞行测试数据的分析揭示了几个严重的软件问题。

波音始终在根据NASA的一系列合同开发星际线飞船。其中最近的合同是2014年签署的，价值高达42亿美元，包括结束开发工作，并向国际空间站发射六次载人任务。

埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下美国太空探索技术公司SpaceX也正在研制自己的飞船。该公司曾与NASA于2014年签订价值26亿美元的协议，目的是启动载人龙飞船，并向空间站执行六次载人任务。

载人龙飞船已经于2019年3月份完成了轨道飞行测试，名为Demo-1。SpaceX目前正在为Demo-2载人试飞做准备，计划于5月中旬至下旬进行试飞。