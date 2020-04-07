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谷歌搜索可通过关键词统计发现未知的疫情爆发地区

2020/4/7 13:14:47来源：网易科技作者：乐邦责编：懒猫评论：

4月7日消息，据国外媒体报道，每天全世界有数百万人将他们的健康症状输入到谷歌搜索框中。研究者可以据此帮助发现未知的疫情爆发地区，特别是检测试剂盒短缺的地区。

例如，要了解谷歌数据中的潜在信息，可以搜索“我闻不到东西”。现在有强有力的证据表明，嗅觉丧失是新冠病毒的一种症状，一些估计称30- 60%的患者有这种症状。在美国，在截至上周六的一周内，“我闻不到东西”搜索量最高的是纽约、新泽西、路易斯安那和密歇根——这四个州正是疫情最严重的地方。这一时期各州嗅觉丧失相关的搜索量与各州的感染人口比例几乎完全吻合。

伦敦大学学院计算机科学家的研究人员发现，与症状相关的搜索“嗅觉丧失、发烧和呼吸短促”反映了世界各地的疫情情况。

由于这些搜索与全球具备良好检测条件的地区的感染情况有很强的相关性，研究者可以利用这些搜索数据来发现那些可能漏掉的有许多阳性病例的地方。

以厄瓜多尔为例。官方数据显示，厄瓜多尔是南美洲感染比例最高的国家之一，但它的感染率低于美国、加拿大、澳大利亚、伊朗和大多数欧洲国家。

与此同时，厄瓜多尔人在嗅觉丧失方面的搜索量比世界上任何其他国家都要多，其相关搜索量达到西班牙的10倍，不过厄瓜多尔官方报告的人均感染病例数为西班牙的10倍多。厄瓜多尔人搜索发烧、发冷和腹泻的次数也名列前茅。

换句话说，搜索数据表明，厄瓜多尔的疫情可能比官方数据所显示的更加严重。

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关键词：谷歌

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