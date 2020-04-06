谷歌 Chrome Win10 版将支持视频历史记录功能

IT之家4月6日消息 许多用户都通过Google Chrome浏览器在YouTube或任何其他媒体服务上听音乐或观看视频。在上网浏览、观看视频或听音乐时，你会创建一条面活动轨迹，而在Chrome浏览器的历史记录中查找最近播放的音乐或视频会有些麻烦。

早在2019年，Google就在Chrome的菜单栏中添加了“媒体控制”工具，该公司现在正在开发另一项功能，可与现有的媒体播放条配合使用。

IT之家获悉，适用于Windows 10，Linux和macOS的Chrome浏览器将获得一项新功能，可帮助你在浏览器中跟踪媒体播放历史记录。一位Google工程师在Chromium Gerrit中针对“媒体历史”功能提交了一系列commits。

根据提交内容，Google Chrome浏览器将使你可以轻松访问媒体播放历史记录。启用该功能后，媒体播放历史记录将在浏览器中单独维护，并且Google还将允许你从其历史记录中删除媒体URL。

当你从Chrome历史记录中删除项目时，你的媒体播放历史记录将被删除。

“对于媒体历史记录，我们有一个会话表，其中记录了可以恢复的媒体会话。目前，我们仅对音频视频感兴趣。这将添加一个MediaAudioVideoState枚举，该枚举包含有关媒体会话是仅音频还是音频和视频的数据。对于网络会话，这将遵循路由框架，因为这是我们用于媒体历史记录的元数据的来源。” Google工程师写道。

目前，在Chrome Canary中启用该标记后，你可以在Chrome://media-history访问beta用户界面。它具有基本的网络用户界面，尚不适合普通用户使用。

谷歌可能会在向用户推出Chrome 83之后，于今年晚些时候宣布该新功能。