Sensor Tower 发布 3 月中国手游发行商全球 App Store 和 Google Play 收入排行榜：腾讯/网易位列前二

IT之家4月7日消息 Sensor Tower发布了2020年3月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，其中腾讯登顶，网易排名第二。

该报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道收入。榜单中30个手游发行商3月全球吸金超过16.3亿美元，占当期全球手游总收入27.6%。

报告显示，本期发行商收入榜中，共22家手游厂商实现收入环比增长，而环比下滑的厂商大多数是2月收入冲高之后的正常回调。整体而言，本期榜单Top30发行商收入较上一期增长14%。

榜单之外，入围全球收入Top100的中国手游发行商还有点触科技、Tap4Fun及卓杭网络共3家厂商。此外IT之家注意到，报告认为女性向手游成为新的增长点，存在可观的市场份额和市场潜力。

女性向手游在国内市场崛起早已有目共睹，本期榜单上凭借女性向手游领跑大盘的发行商，除了玩友时代，还有博乐科技，乐元素和心动网络。在不同地区，女性玩家在游戏玩法和审美方面存在巨大差异，如欧美女性玩家喜欢消除和博彩，亚洲女性玩家对画面有更高的要求；剧情互动尽管表现形式有所不同，但在东西方都存在可观的市场份额。

随着新型冠状病毒全球爆发，越来越多女性加入手游玩家群体。我们观察到这一趋势从1月底开始在中国出现，近期欧美女性向手游的下载量也开始大幅攀升。未来两年，女性向手游或将迎来一波市场红利；而在这方面有所部署的厂商，也将一起解锁市场潜力。