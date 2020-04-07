余额宝7日年化收益率首次跌破2%，天弘基金官方回应

今天上午IT之家曾报道，根据支付宝数据显示，截至4月6日，天弘余额宝货币市场基金7日年化收益率为1.9780%，自2013年5月29日成立以来首次跌破2%。

据上海证券报消息，天弘基金回应称，受新冠肺炎疫情影响，海外央行进入一轮新的货币宽松周期。在此背景下，中国央行也实行更加宽松的货币政策，向金融市场投放大量流动性。以3个月存款利率为代表的货币市场利率从春节前2.8%附近的利率水平下行至当前1.8%以下的利率水平，隔夜回购利率更是一度下降到0.8%的低位。

天弘基金方面强调，为确保产品的安全性，天弘对余额宝的各项风控指标要求都要远远高于一般的货币基金产品，因此，天弘余额宝的收益也会跟随市场而下行。

IT之家援引金融界基金报道，余额宝基金经理王登峰表示，天弘余额宝的操作以短久期策略为主，始终将风险控制放在第一位，不比收益，不拼规模，稳健理财，故而，不会采用杠杆策略进行套息，确保产品安全、稳健运行。

Wind数据显示，全市场718只货币市场型基金最新7日年化平均收益率仅有2.04%，其中328只货基的7日年化收益率已经跌破了2%。而在2018年初，货币市场型基金的7日年化平均收益率还高于4%。

下图为全市场货币市场型基金中7日年化收益率最低的20只产品，7日年化收益率均低于1.5%，最低的仅有0.386%。在这20只产品中，有7只货基的基金规模均低于5000万元，而市场平均值为51.2亿元。

（数据来源Wind，截至4月5日）

