联想推出小新智能键盘 R4：集成数字小键盘、快速切换应用功能

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IT之家4月7日消息 根据联想小新笔记本官方微博的消息，联想小新智能键盘R4来了，采用玻璃盖板，支持计算器一秒打开、数字小键盘、应用快速启动切换等功能。
从海报中可以看到，联想小新智能键盘R4支持快速启动应用、一键全网比价搜索、快速手势打开计算器以及数字小键盘功能，适用于联想YOGA 14s和小新Air 14 2020。目前联想暂未公布新款智能键盘的价格和发售时间。
IT之家注意到，联想为老款笔记本设计的智能键盘目前的售价为59元。
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