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联想推出小新智能键盘 R4：集成数字小键盘、快速切换应用功能

2020/4/7 17:40:15来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月7日消息 根据联想小新笔记本官方微博的消息，联想小新智能键盘R4来了，采用玻璃盖板，支持计算器一秒打开、数字小键盘、应用快速启动切换等功能。

从海报中可以看到，联想小新智能键盘R4支持快速启动应用、一键全网比价搜索、快速手势打开计算器以及数字小键盘功能，适用于联想YOGA 14s和小新Air 14 2020。目前联想暂未公布新款智能键盘的价格和发售时间。

IT之家注意到，联想为老款笔记本设计的智能键盘目前的售价为59元。

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关键词：联想小新智能键盘

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