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4月9日，腾讯黑鲨游戏手机3 Pro开启全款预售：骁龙865 + 90Hz屏幕

2020/4/7 20:18:31来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月7日消息 黑鲨科技有限公司 [email protected]黑鲨罗语周 今晚在微博表示，决定4月9日开启黑鲨3Pro全款预售，售量是截止到本月23日的全部产能，版本包括8GB+256GB灰色、12GB+256GB灰色和黑色版本。8+256GB版售价4699元，12+256GB版4999元。

@黑鲨罗语周 表示，

自从黑鲨3Pro上市以来，我和团队都承受了很大的压力和困扰，3月整整一个月仅开售两次，而且当天出售的是未来几天的产能，大家的热情和需求已经远远超出我们当初的规划量。经过深思熟虑，为了最大化满足用户需求同时打击黄牛坐地涨价的行为，决定4月9日开启全款预售，售量是截止到本月23日的全部产能，版本包括8+256灰色、12+256灰色和黑色，考虑到物流和电商的发货时间，预计月底前能够陆续发到用户手中。全款预售在满足用户需求的同时，又将用户拉入长时间等货的期待中，这种无奈请大家理解。

据IT之家整理报道，腾讯黑鲨游戏手机3 Pro配备了7.1英寸3120x1440分辨率10bit屏幕，支持10.7亿色彩显示，并具备270Hz触控采样率，刷新率90Hz。屏幕压感3.0将压感传感器数量增至4颗，此外支持MEMC智能运动补偿技术。

黑鲨游戏手机3 Pro续航部分搭载5000mAh电池，采用串充并放65W双电池系统，串联充电12分钟充进50%电量，38分钟充满100%电量。18W背部磁吸充电不占用Type-C接口，游戏横握不挡手。

黑鲨游戏手机3 Pro配备可升降机械游戏按键，提供真实的按压回馈，自动识别游戏场景智能升降，支持跌落自动收回。采用骁龙865移动平台+UFS3.0闪存+LPDDR5内存组合，支持双模5G双模组网+双频Wi-Fi 6。

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