4月9日，腾讯黑鲨游戏手机3 Pro开启全款预售：骁龙865 + 90Hz屏幕

IT之家4月7日消息 黑鲨科技有限公司 [email protected]黑鲨罗语周 今晚在微博表示，决定4月9日开启黑鲨3Pro全款预售，售量是截止到本月23日的全部产能，版本包括8GB+256GB灰色、12GB+256GB灰色和黑色版本。8+256GB版售价4699元，12+256GB版4999元。

@黑鲨罗语周 表示，

自从黑鲨3Pro上市以来，我和团队都承受了很大的压力和困扰，3月整整一个月仅开售两次，而且当天出售的是未来几天的产能，大家的热情和需求已经远远超出我们当初的规划量。经过深思熟虑，为了最大化满足用户需求同时打击黄牛坐地涨价的行为，决定4月9日开启全款预售，售量是截止到本月23日的全部产能，版本包括8+256灰色、12+256灰色和黑色，考虑到物流和电商的发货时间，预计月底前能够陆续发到用户手中。全款预售在满足用户需求的同时，又将用户拉入长时间等货的期待中，这种无奈请大家理解。