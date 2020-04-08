浑水罗列爱奇艺三大财务欺诈行为，本次指控或难坐实

当地时间4月7日，美国做空机构浑水和Wolfpack Research发布了针对明星中概股公司爱奇艺的做空报告，列举了其夸大公司营收的三大主要财务欺诈行为。受此消息影响，爱奇艺当日股价短线下挫近10%，但爱奇艺迅速回应表示坚决否认该不实指控，股价随即回升，当日收涨3.22%至17.3美元。

英联资本投资者关系公司创始人张姝对新浪财经表示，本次做空爱奇艺和瑞幸事件的性质不同，该报告的扎实程度有待商榷，存在调研样本不足、数据多样性不够等问题，再考虑到爱奇艺在公司治理方面的优势和Wolfpack从前的失败案例，本次指控如要坐实还要做很多工作。

这份做空报告以“中国版Netflix？祝好运（The Netflix of China？ Good Luckin）”为标题，题中提到了瑞幸（luckin），以讽刺此前不久同被浑水做空的瑞幸咖啡。

爱奇艺于2018年3月在美国纳斯达克上市。报告指出，爱奇艺在其上市之前就存在财务造假行为，预计爱奇艺2019年的营收被夸大了27%-44% （80-130亿元），用户数量被夸大了42%-60%，且通过夸大公司开支，以烧掉不存在的现金，隐瞒欺诈行为。

该报告主要基于对中国1563位用户的调查，表示在受调查人群中，有大约31.9%的用户是通过购买爱奇艺的合作伙伴（京东和小米电视）的会员获得了爱奇艺VIP，也就是说每人只购买了一次VIP会员。但爱奇艺却在财报上以总价法记入了这些“双重会员”带来的营收，而把合作伙伴的份额作为费用开支记入。

举例来说，假设爱奇艺和京东的双会员每月会员费为10元，爱奇艺与京东采取五五分成的策略，那么爱奇艺应该计入的每位会员带来的营收为5元；这份做空报告指出，爱奇艺却把全部10元所得都计入营收，而分给京东的5元则计入费用开支。虽然5元的总数不变，但爱奇艺夸大了营收，也通过夸大费用开支烧掉了实际不存在的现金。

同时，Wolfpack和浑水称获取了爱奇艺自2015年以来在中国的信用报告，并与爱奇艺的招股书进行比照，发现爱奇艺对SEC披露的财报数据中夸大了连续三年的递延收入，2015、16、17年的递延收入分别被夸大了261.7%，165.5%和86.2%。

在会计中，递延收入主要代表的是用户在享受服务之前提前支付的费用，但由于用户在本财年内还未获取实际服务，这部分收入只能算作递延收入，直至下个财年企业履行服务后，才能算入真正的营收。各大流媒体网站的会员费都是通过这个方式收取，也是爱奇艺最主要的收入来源，因此，夸大递延收入会直接导致其实际营收被夸大。

除了以上两点之外，报告指出，爱奇艺最出格的财务欺诈行为是通过“易货交易”的方式夸大营收。

易货交易（barter transaction）指的是买卖双方各以等值的货物进行交换，不涉及货币的支付，因此在会计中需要人为进行估值。在爱奇艺的情况下，被交易的一般是公司旗下内容的版权。

报告认为，爱奇艺的公司高管层在财务上给这类交易赋予了不合理的过高估值。根据一位前爱奇艺员工提供的非独家内容的最高估值（每集2万元人民币）来算，如要达到2018年和2019年财报上的易货交易收入，爱奇艺需要提供的剧集数量分别是中国所有制作公司制作的电视剧集总数量的3.9倍和3.2倍。

此外，报告还列举了从2家广告公司获取的爱奇艺后台数据、QuestMobile发布的报告数据等作为佐证。

在流媒体行业，烧钱疯狂、盈利困难是每个公司的普遍困境，而支撑公司的主要动力来自于用户，尤其是付费用户数的增长。只要能向投资者证明更大的投入赢来了更大比例的用户群，这个故事就能够继续讲下去。

即使是头部玩家如美国的Netflix，仍时常面临现金流吃紧、用户增长放缓的难题。成立10年、亏损10年的爱奇艺也不例外。但浑水和Wolfpack认为，相比于财务造假，爱奇艺的亏损问题不值一提。

爱奇艺也在第一时间发表了回应，称该报告引用数据与结论严重失实，坚决否认所有不实指控。

英联资本投资者关系公司创始人张姝对新浪财经表示，本次对爱奇艺的做空行为和瑞幸事件的性质不同：首先，这份报告的扎实程度有待商榷，比如草根调研用户数样本较小，数据多在一线城市采集多样性不够，第三方机构举证占服务商的比例也未说明，导致最终数据解释力度有限。

其次，爱奇艺的治理基本面在同类公司里比较优秀，CFO有多年中外企业财务管理经验，审计机构为安永，运营时间长，且有同为上市公司的百度背书，一般来说出现恶意财务造假的可能性较小。

最后，Wolfpack作为一家做空研究机构之前有过一些误导性的指控，例如针对趣头条以及Smart Global Holdings两家公司的曝光都没有后续。

考虑到以上三点，张姝认为，该指控若要坐实需要做的工作还有很多，同时也要看爱奇艺方面是否能拿出有依有据的反驳。

截至4月7日收盘时，爱奇艺的股价未受到该做空指控的负面影响，收报17.3美元，当日涨幅3.22%。

同日上午，此前也被浑水做空的瑞幸咖啡在美股市场停牌，股价停在了4.39美元，仅为上周自曝财务造假之前的六分之一左右。

多位从事中概股IPO的业内人士对新浪财经表示，在新冠疫情蔓延和中概股屡遭做空的背景下，预计二季度中国公司赴美上市的意愿将大打折扣。