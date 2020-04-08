Sammobile：三星Galaxy Fold 2配7.7英寸挖孔屏，起售价更低

IT之家4月8日消息 外媒sammobile获得独家消息，称三星将在今年晚些时候发布其初代可折叠智能手机的最新版本，虽然尚不确定三星最终会为其取什么名字，但可以暂时称其为Galaxy Fold 2。sammobile收到了一些有关Galaxy Fold 2的信息，与前代产品相比，二代产品的起售价更低。

IT之家了解到，Galaxy Fold售价为1,980美元，是三星有史以来最昂贵的智能手机，只有512GB存储空间一种型号。消息称型号为SM-F916的Galaxy Fold 2将具有256GB的存储空间，还有一个SM-F91x的型号，具有512GB的存储空间，更低的内存也将使Galaxy Fold 2的起售价更低。

另外，Galaxy Fold 2将具有比其上一代4.6英寸更大的外部显示屏，内部的可折叠显示屏的尺寸也可能从7.3英寸增加到7.7英寸，并且将是一个带有打孔的Infinity-O面板，而不是三星在Galaxy Fold上所采用的特殊“刘海”。

还有消息猜测Galaxy Fold 2也将支持S Pen，但还没有得到足够的证据支持这一说法。三星还将在Galaxy Fold 2中提供强大的摄像头设置，有报道称，三星可能会获得与Galaxy S20 +相同的摄像头设置。此外，Galaxy Fold 2还很有可能也具有4G变体（SM-F910）。

报道称三星Galaxy Fold 2预计将于今年第三季度上市，可能会与8月的Galaxy Note 20系列一同发布。