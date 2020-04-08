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ColorOS 7 正式版开放升级

2020/4/8 9:18:23来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家4月8日消息 据@ColorOS 官方微博，ColorOS 7 正式版现已开放升级，首批适配 Reno、Reno Ace、Reno 10 倍变焦版等机型，详情见下图：

升级方式

1、ColorOS 7 正式版将陆续进行升级推送，可在“设置” - “软件更新”界面检测到新版本升级。

2、暂未检测到升级内容的用户可进入“设置” - “软件更新” - “右上角设置图标” - 点击“升级尝鲜”，第一时间获得正式版推送

其他说明

1、Reno、Reno 10 倍变焦版、Reno Ace 等机已结束尝鲜，并推送了正式版；

2、此前已尝鲜用户与上述两种升级方式获得的推送版本均为同一正式版，不存在差异；

3、Reno C.08、Reno 10 倍变焦版 C.20、Reno Ace C.22 已是最新的正式版，若已升级到上述版本或更高版本，无需重复申请资格，后续可以持续获得正式版更新。

IT之家了解到，去年11月20日，OPPO ColorOS 7 发布。据悉，ColorOS 7 采用无边界理念进化，轻量设计。更为柔和的色彩体系，重绘的图标与 Art+ 壁纸，配合全新量子动画引擎，视觉交互更舒适。全天候暗色模式、全局主题，丰富个性化。

相关阅读：《一图看懂 ColorOS 7

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关键词：OPPOColorOS

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