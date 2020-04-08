中国联通携手华为启动5G室内分布式Massive MIMO联合创新

4月8日下午消息 随着工信部在3月13日发布“新基建”要求，5G室内网络面临着覆盖更广、覆盖更深、网络能力更强的要求，以加速5G在垂直行业的落地，发展远程医疗、在线教育、在线办公等新业态新模式。如何在提供5G室内覆盖的同时又能充分满足各行业应用的差异化且长期演进的需求，成为亟待解决的问题之一。

在2019年这个5G元年，中国联通集团全国重点省市的口碑场景均完成了5G室内数字网络部署，并在行业解决方案中融入5G+ABC 元素，成功打造了远程医疗、智慧出行等行业示范项目。而在今日的“北京联通和华为5G Capital联合创新发布会”上，中国联通和华为再次作出突破，宣布启动5G室内分布式Massive MIMO解决方案联合创新。该解决方案创新性地将5G Massive MIMO技术引入到室内，可极大提升5G网络容量，是5G技术在室内领域的重大突破。

5G室内分布式Massive MIMO是基于华为领先的5G LampSite室内数字系统的创新解决方案，创新地将Massive MIMO的技术理念，引入到室内数字化头端上实现，形成分布式的Massive MIMO天线阵列，最高可达64收发通道能力。通过多个室内数字化头端的动态协同，实现“弹性”容量，可以适应不断变化的室内业务流量需求，并能降低传统小区分裂扩容方式带来的干扰和人工调测成本，有效提升5G室内频谱效率，从而实现小区容量跃升，进一步增强5G室内网络能力。对于垂直行业急需的上行容量，分布式Massive MIMO也可以提供有效解决方案。

“中国联通将持续建设优质的5G网络，为我们的用户提供优质的体验、为政企客户提供最佳的5G网络解决方案，使能千行百业。中国联通和华为刚刚完成了300MHz室内超宽带产品的全球首商用，为5G网络的高效部署奠定了基础。同时，面向未来更多有弹性容量需求的高容量、高价值场景，我们也要提前从解决方案上考虑创新突破点，如何能够做到一次部署，满足各场景的长期业务需求，减少网络调整次数。本次我们联合创新的分布式Massive MIMO就很好的解决了这个挑战。我们将在中国联通的大容量场景中选取多个典型场景，结合历史话务量的情况，和华为共同验证、并迭代优化设计，从而使该解决方案能更好的满足室内5G场景的需求，缩短从开发到规模商用的上市时间。”中国联通网络技术研究院首席科学家唐雄燕表示。

“得益于我们在室内数字化领域长期投入，在今年2月，我们发布了面向全场景的5G室内数字化家族系列解决方案，以助力运营商打造更优的室内覆盖，建设更好的5G网络。考虑到未来运营商对于小区上下行容量的弹性提升需求，我们和中国联通一起完成了5G室内领域的技术突破，将Massive MIMO技术引入到室内，在开通区域可以极大提升5G网络容量。我们将不断围绕技术创新，为客户打造贴近市场需求、绝对领先的解决方案。”华为无线首席营销官彭红华如是说。

根据最新发布的数据，截至4月7日，北京联通5G用户数已经超过100万，成为全国首家突破百万用户的城市电信运营商。其5G基站规模也已超过1万个，实现室外5G网络在五环内的连续覆盖、六环内超过70%的覆盖、六环外部分重点区域的连续覆盖，并在重点场景室内也具备5G覆盖优势。