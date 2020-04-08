The Elec：华为计划今年打入GPU服务器市场

IT之家4月8日消息 据韩国媒体The Elec报道，华为技术今年将在韩国设立云和AI事业群，希望进军目前由NVIDIA主导的GPU服务器市场。

据业内人士4月3日透露，该事业群后期可能会被分拆出来，以进一步发展。

目前，华为正在为这个新机构招募专家，包括来自英伟达的前员工和现任员工以及高管。

2019年8月，华为发布了Ascend 910，并称其为全球最优质的AI处理器。Ascend 910取得了256TeraFLOPS的速度，这个速度大约是NVIDIA GPU Tesla V100的两倍。Ascend 910是通过7nm+技术制造的，而Tesla V100采用的是12nm。

在Ascend 910发布一个月后，华为发布了Atlas 900，称其是全球最快的AI训练集群。其主要目的是研究天气预报、自主驾驶、石油勘探和空间观测等。

2020年1月，华为发布了鲲鹏920，这是一款针对大数据计算和分散存储的服务器CPU，基于ARMv8架构，由2.6GHz 64核心组成。华为表示，这款芯片的能源效率提升了30%。同一天，华为发布了泰山服务器系列，搭载的是鲲鹏920。

IT之家了解到，华为韩国公司由三个不同的部门组成，运营商BG、企业BG和消费者BG，新成立的韩国云和AI BG将归入企业BG。