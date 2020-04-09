华为P30/P30 Pro EMUI 10.1开启公测

IT之家4月9日消息 据华为俱乐部，华为P30/P30 Pro 现已开启EMUI 10.1公测。IT之家曾报道，新版系统带来了全新微立体AOD，可以共享屏幕的畅连通话，功能更强大的多屏协同，更自然流畅的阻尼感动效，多设备控制中心，智慧分屏，分布式图库等。

官方公告如下：

公测活动说明

公测版本为非正式商用版本，旨在让花粉朋友们提前试用软件新功能并提供反馈，帮助我们发现和修复质量、可用性及易用性问题，共同将软件做得更加完善。

请注意，由于公测版本尚处于开发阶段，其运行效果可能不像正式商用版本那样理想，如部分应用程序（含三方应用）可能存在不稳定或不兼容的情况，影响您的使用体验。因此，请您谨慎考虑，是否提前试用。同时，考虑到用户体验和兼容性问题，公测活动也可能会暂停一段时间。

另外，在您升级公测版本前，请务必提前备份您的手机重要数据 （如果退出公测活动，需要回退到稳定版本，此回退操作将会清除所有用户数据）。

以下为公测活动参与流程，请您仔细阅读，这将有助于您顺利参与我们的公测活动：

适配机型

注：版本号查看方法：设置 > 关于手机，查看版本号信息，如果当前不在基线版本号上，请先在线升级到此版本再参加公测活动

注意事项

1、升级前注意事项（请仔细阅读）：

（1）升级公测版本前，请备份您的手机重要数据，并确认备份内容完整有效。避免升级后数据不兼容或其它意外情况导致数据丢失。

（2）升级公测版本前，请确保您的手机的当前版本在基线版本上（详见二、适配机型）

（3）请务必确保手机有 6G 以上的内部存储空间，否则会有升级失败的风险。（查看存储空间方法：设置>存储）。

（4）请确保您的手机没有ROOT。

常见问题

1、升级后，手机可能出现发热，卡顿，充电慢的问题，这是由于升级后系统进行的一些自优化适配动作导致的，请您放心使用，2-3天后会自行恢复。

2、王者荣耀进入单机模式时帧率默认30帧，请等待王者荣耀后续版本更新解决；

3、升级后，多任务快速切换应用时若卡顿，请进入手机“设置”-“开发人员选项”，将“窗口动画缩放、过渡动画缩放、动画程序时长调整”的默认参数调整为1x即可；

4、升级后，使用相机时低概率会出现卡死现象，退出相机后等待1-2分钟重新打开相机即可恢复。

公测活动计划及报名入口

1、公测活动开启时间：2020年4月9日

2、公测活动报名须知

（1）公测报名仅支持适配机型在手机端花粉俱乐部APP报名，不支持电脑报名。

（2）参与公测活动前，请进入应用市场APP，搜索花粉俱乐部，下载并更新，将“花粉俱乐部”APP更新至9.0.4.305及以上版本。

（3）请先下载并安装公测描述文件，然后再进入“设置 > 系统和更新>软件更新>检查更新”升级公测版本。（公测描述文件请进入报名入口进行下载）

（4）在公测描述文件达到有效期后（通常是在公测活动结束后），系统会提示用户，并自动删除公测描述文件。

3、报名入口：点击这里（或进入花粉俱乐部 - 升级尝鲜中找到相应机型公测报名入口）

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