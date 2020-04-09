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麒麟985+荣耀8后设计最美手机？荣耀30系列官宣：4月15日见

2020/4/9 9:32:30来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月9日消息 今日上午，荣耀手机官方宣布，荣耀30系列新品发布会暨荣耀春夏秀将于4月15日14:30召开。本次发布会的slogan为“光影之美，一见倾心”。

华为荣耀业务部总裁赵明在近日的直播中透露，荣耀30系列“也许会是今年最漂亮的一款手机”，麒麟985也确实非常强大。这意味着，荣耀30系列应当会首发麒麟985芯片。

此前，赵明在3月31日接受IT之家等媒体的线上采访时便表示：“荣耀30会是荣耀家族继荣耀8之后设计最美的手机，应该说从现在我看到的，最近大家看到的一些手机当中说最漂亮的也不为过。”

考虑到荣耀30系列发布会“光影之美，一见倾心”的标语与虎扑@楼下等我鸭 曝光的ID灵感图，荣耀30预计会在ID设计等方面迎来巨大变化，比肩昨日国内发布的华为P40，“也许会是今年最漂亮的一款手机”。

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外观设计之外，工信部信息显示，型号为EBG-AN10的荣耀5G手机（应为荣耀30 Pro）前置3200万像素摄像头，后置5000万像素主摄，支持5倍光学变焦。

这也暗指了发布会“光影之美”的说法。除了“引领手机潮流美学”的意味，也暗示荣耀30系列在影像方面的突破。同时，荣耀手机官方还公布了李现的宣传视频，展现了荣耀30系列“探索光影之美”。

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关键词：荣耀

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