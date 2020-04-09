爱奇艺遭浑水做空，中概股危机尚存

在美股接连熔断四次之后，“火”终于烧到了中概股身上。

瑞幸落难，舆论哗然，起诉、退市的传闻不绝于耳。一周不到，视频平台爱奇艺再遭美国沽空机构Wolfpack Research的做空，称其营收、用户均存在造假。

爱奇艺很快对这份做空报告作出回应，称其引用数据、结论失实，CEO龚宇也在朋友圈发声，“邪不压正，看最后谁赢”。

▲ 爱奇艺CEO龚宇的朋友圈

比起爱奇艺，在同日自曝财务造假的好未来，似乎没有那么有底气。今日早间，好未来主动曝光了公司员工伪造合同、夸大消费数据。

“自曝也是信息披露的一种，但也是被逼的，没有公司会想要主动自曝”，一位资本市场研究专家说道，“与其在被做空后引起审计机构的警觉，还不如主动承认”。

爱奇艺的反击姿势正确吗？

Wolfpack Research的主要观点是，爱奇艺虚增了日活用户数据 （42%-60%） ，2019年夸大了营收 （约80亿-130亿元人民币） ，这份37页的报告也获得了浑水机构的背书。

该报告的结论来源于1563人的访谈、匿名广告公司信源、咨询机构Questmobile和爱奇艺指数等数据，尽管有浑水的参与，但这份报告相比之前针对瑞幸的匿名报告，样本数和结论显得并不是那么详实。

这份报告认为，爱奇艺通过高估用户数来提升营收：夸大用户数量，通过易货交易虚增收入；通过与合作伙伴的广告交换，消耗虚假现金；夸大内容购买价格等。

“报告对月活的指控确很可疑，但是有很多原因可以用渠道、样本、数据来源可靠性等来解释”，一位美股机构投资人说道，“就基本面来看，爱奇艺的表现还是正常的”。

这位投资人认为，跟瑞幸比起来，爱奇艺偏轻资产，而瑞幸的门店、原料、机器等都会表现为资金压力。此外，爱奇艺作为线上影视平台，规模效应比瑞幸咖啡更加明显，利润在营收激励下会更快增长，因此基本面优于瑞幸。

截至昨日收盘，爱奇艺涨3.22%。 针对爱奇艺的做空，在股价上暂时还没有明显的表现。但是，并不排除这份报告只是试探性“曝光”，后期会放出更多的弹药。

并且，爱奇艺的回应也没有拿出针对性的反击。

跟瑞幸一样，爱奇艺在第一时间反驳了这份做空报告。爱奇艺表示：“其引用数据与结论严重失实，与实际情况不符，作为一个负责任的上市公司，我们披露的所有财务和运营数据均是真实的，符合SEC要求，我们对于所有不实指控，坚决否认，并保留法律追诉权力。”

爱奇艺能否作更全面的回应？凡德投资的总经理陈尊德认为，根据以往做空中概股的经验，一个经得起考验的公司，会针对每个质疑点进行有理有据的反驳，用数据一一回应质疑。

如果对公司的财务数据有底气，被做空并不是什么坏事，反而能凭借此事获得投资者的信任。资本市场研究专家况玉清也认为， 如果爱奇艺能够出具针对做空数据的专项审计报告，将会是非常有利的回击。

自曝财务造假背后，中概股危机尚存

做空股价在资本市场并不是什么新鲜事，2011年前后曾有过一波做空中概股的浪潮，导致美国三大主板市场上的中概股总数从270家减少到223家。但并不是所有做空都能奏效，新东方就曾成功反击浑水的做空。

2012年新东方遭到浑水做空，俞敏洪在微博作出回应后，迅速召开了媒体沟通会，一一回应了浑水针对新东方毛利、资产所有权等问题。在回应质疑当日，新东方股票上涨了17.89%。

此次有了瑞幸做垫脚石，针对其他中概股的质疑，可能还会继续下去。“瑞幸引起了国际投资者对中概股的信任危机，会增加做空效果，不排除有更多的中概股公司被做空”，一位美股投资人说到。

除了瑞幸和爱奇艺，跟谁学也在2月遭到了做空。今年二月，做空机构Grizzly发布了关于跟谁学的做空报告，指控跟谁学刷单、做假账等。

为何中概股在近期被频繁做空？2011年的中概股沽空浪潮是否会重启？

在美股四连熔断背景下，中概股近期显示出了更“抗跌”的特征。据统计，在美股四次熔断期间，市值排名前十的中概股跌幅为14.1%，其他公司的跌幅则为17.9%，股价跟估值明显还在高位的公司，成为了沽空机构的优质标的。

另外，近几年是中国新经济企业在美国上市的热潮，得益于宽松的上市条件，三年来有82家中国企业在美国挂牌IPO。爱奇艺、瑞幸咖啡、跟谁学都是近两年上市并备受关注的中概股。

这些公司上市时间较短，其中不乏商业模式受到怀疑、市盈率过高的公司，这也是做空机构在选择标的时所看重的标准。

此外，瑞幸和跟谁学暴露出的财务造假问题，可能会对中概股的整个信誉产生负面影响。2011年的做空潮之后，在美国上市的中概股公司更容易遇到发行失败、估值被压低的情况。

像跟好未来、瑞幸一样选择自曝财务造假，往往是两者相害取其轻的结果。制造虚假合同、夸大销售数据，往往牵扯了多方利益。因为，一个上市公司要进行财务造假，是一项庞大的系统性工程。

业内人士认为，要想绕过审计机构的流程造假，就要打通上下游供应商伪造交易发票、伪造银行流水，是一个风险极大的行为。比起被审计机构举报，自曝实在是一个无奈之举。

此前浑水针对瑞幸咖啡财务造假的做空报告中，就提到了瑞幸与上游广告供应商分众传媒存在夸大广告支出的情况。

但是，在瑞幸上周自曝并坐实22亿元财务造假之后，分众传媒作为瑞幸重要的广告供应商，至今对此质控仍未作出任何回应。2011年分众传媒也遭到浑水做空，此后它用了三年时间，完成私有化并在A股借壳上市。

参考资料：

全球股市熔断，这20家中概股逆势上涨

新东方击退浑水机构

分众传媒两年A股回归路：私有化博弈与借壳上市迷途