海力士发布 EP8000 系列 PCIe 4.0 企业级 ：SSD：顺序读取速度达 6500MB/s

IT之家4月9日消息 日前海力士在官方公告中宣布，“PE8000”新款企业级SSD（固态硬盘）系列从7日起可提供样品。PE8000系列是海力士公司最先进的企业级（eSSD）系列，旨在满足数据中心客户的各种需求。

据介绍，PE8010及PE8030是海力士首款支持PCIe Gen4接口的NVMe SSD，两款产品均采用了自家的96层TLC 4D NAND闪存和自研控制器，提供的最大容量高达8TB，且同时支持U.2/U.3规格。PE8010是专门针对读取工作负载而设计的读密集型产品，而PE8030则是为混合使用而优化的一款混合型产品。

根据官方说法，这两款产品在低功耗PCIe Gen4 SSD市场上以卓越的性能著称。PE8010和PE8030均可提供高达6,500MB / s的顺序读取速度和高达3,700MB / s的顺序写入速度，并且IOPs分别为1,100K和320K。IT之家了解到，与2019年的解决方案相比，PE8010的顺序读取性能及随机写入性能分别提高了103%和357%，功耗同时被控制在最高17W以内。这两款产品将本月开始向客户提供样品。