海力士发布 EP8000 系列 PCIe 4.0 企业级 ：SSD：顺序读取速度达 6500MB/s

IT之家4月9日消息 日前海力士在官方公告中宣布，“PE8000”新款企业级SSD（固态硬盘）系列从7日起可提供样品。PE8000系列是海力士公司最先进的企业级（eSSD）系列，旨在满足数据中心客户的各种需求。
据介绍，PE8010及PE8030是海力士首款支持PCIe Gen4接口的NVMe SSD，两款产品均采用了自家的96层TLC 4D NAND闪存和自研控制器，提供的最大容量高达8TB，且同时支持U.2/U.3规格。PE8010是专门针对读取工作负载而设计的读密集型产品，而PE8030则是为混合使用而优化的一款混合型产品。
根据官方说法，这两款产品在低功耗PCIe Gen4 SSD市场上以卓越的性能著称。PE8010和PE8030均可提供高达6,500MB / s的顺序读取速度和高达3,700MB / s的顺序写入速度，并且IOPs分别为1,100K和320K。IT之家了解到，与2019年的解决方案相比，PE8010的顺序读取性能及随机写入性能分别提高了103%和357%，功耗同时被控制在最高17W以内。这两款产品将本月开始向客户提供样品。
另外，PE8111企业级SSD是针对读取密集型应用设计的高容量存储解决方案，该产品采用了SK海力士尖端技术的精髓——世界首款128层 1Tb TLC 4D NAND闪存。目前公司正在开发支持EDSFF（Enterprise & Data Center SSD Form Factor） 1U Long（E1.L）新规格的16TB容量PE8111产品，并计划在未来开发32TB容量版本的PE8111.SK海力士计划从今年下半年开始对16TB PE8111企业级SSD进行送样（Sampling）。
PE8111是针对Open Compute Project（OCP）存储平台进行过优化的产品。该产品的顺序读取、写入速度最高分别可达3,400MB/s、3,000MB/s，而随机写入、读取速度则最高分别可达700K、100K IOPs。值得关注的是，该解决方案使用128层1Tb TLC NAND，与基于512Gb NAND闪存的解决方案相比，能够在一半面积的NAND Die上实现同样容量。因此，该解决方案具有卓越的性能、功耗，性价比等方面均能够占据企业级SSD市场的主导地位。