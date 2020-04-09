余承东：华为P40系列搭载HMS，海外在陆续铺货

4月9日消息，华为P40系列国行版已正式发布。华为消费者业务CEO余承东今天接受了网易科技等媒体的采访，在采访中余承东表示，华为消费者业务今年预计还会增长，尤其是中国区，预期至少还会有20%的增长，甚至更多的30%增长。





余承东对华为手机在中国市场的销量增长非常自信，其认为至少会有20%的增长。但对于海外，他认为肯定是下跌的，尤其是海外市场不能搭载GMS。

“但华为HMS生态现在体验很好，卖得不错。P40系列全都是搭载HMS，已经在铺货了，由于疫情有些店铺铺不下去了，但下半年会好些。”余承东表示。因此，余承东有信心华为消费者业务在2020年能够继续保持增长。

但同时余承东也提醒，目前美国方面在晶圆厂方面可能会对华为采取制裁，如果出现这些极端恶劣情况下，就很难说了。“如果没有进一步恶劣制裁的话，我们应该保持很好的增长。”余承东提到。

据了解，近日外媒称特朗普政府一些高管已同意出台新措施，限制华为的全球芯片供应链。根据拟议的新规定，使用美国芯片制造设备的外国公司在向华为供应某些芯片之前，必须获得美国政府的许可证。其中一名消息人士称，规则改变旨在限制台积电公司向华为出售芯片—台积电是华为海思的主要芯片生产商，也是全球最大的芯片制造商。

华为轮值董事长徐直军曾就这一问题引用了中国日报》在3月29日发表的社论《美国政府无法扼杀华为》内文：“如果新措施得以实施，中国政府别无选择，只能对某些美国公司采取同样的措施。”

徐直军认为美国此举如果实施，即如同打开潘多拉盒子，对全球供应链产生不可描述的破坏，全球产业链任何一个环节的玩家都很难独善其身。