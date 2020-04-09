内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

EMS/顺丰/三通一达/京东等三年内快递进村

2020/4/9 15:32:03来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月9日消息 据国家邮政局网站消息，为进一步推进“快递进村”工程，国家邮政局日前印发了《快递进村三年行动方案（2020-2022年）》。4月9日，国家邮政局召开2020年二季度例行新闻发布会，对《行动方案》进行发布解读。中国快递协会联合13家快递物流和电商企业共同发出倡议，表示将积极响应和落实《行动方案》，同心协力推进“快递进村”。

《行动方案》明确，到2022年底，我国农村快递服务深度显著增强，县、乡、村快递物流体系逐步建立，城乡之间流通渠道基本畅通，农村综合物流服务供给力度明显加大，快递服务“三农”成果更加丰硕，广大农民可以享受到更加便捷高效的快递服务，符合条件的建制村基本实现“村村通快递”。为实现此工作目标，《行动方案》提出要坚持统筹规划、政策引领，市场配置、创新驱动，因地制宜、分类推进的原则，鼓励邮快合作、快快合作、驻村设点、交快合作、快商合作及其他合作等多种方式推进。

据统计，目前，全国几乎所有的县级以上城市都有快递网点，全国96.6%的乡镇已经建有快递网点，有26个省（区、市）实现了乡镇快递网点全覆盖。县、乡两级服务网络的建立，使快递进村具备了现实的基础。

据IT之家了解，在发布会上，中国快递协会联合邮政EMS、顺丰速运、中通快递、圆通速递、申通快递、韵达速递、百世快递、德邦物流、京东物流、苏宁物流、菜鸟网络、阿里巴巴、京东集团等13家快递物流和电商企业发出倡议，表示将竭尽全力，切实推动“村村通快递”的宏伟目标，成为这项重大工程的见证者和参与者，让广大农民的生活更加美好。

为此，中国快递协会和各企业共同倡议：

一是深刻领会“快递进村”工作的重要意义，结合快递企业和地域实际情况，按照《行动方案》的总体部署，加快推动本企业的“快递进村”工作进程；

二是通过邮快合作、快快合作等方式逐步创新和完善农村网络发展模式，拓展农村快递网络广度和深度，为农村商家和消费者提供更加优质便捷的快递服务；

三是积极响应党中央、国务院关于脱贫攻坚和乡村振兴的决策部署，加强快递进村多方合作、努力融入乡村建设，让快递服务在2022年底通达全国31个省（区、市）的建制村，带动乡村经济发展，更好地服务当地农民生活。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：快递包裹

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    