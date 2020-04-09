EMS/顺丰/三通一达/京东等三年内快递进村

IT之家4月9日消息 据国家邮政局网站消息，为进一步推进“快递进村”工程，国家邮政局日前印发了《快递进村三年行动方案（2020-2022年）》。4月9日，国家邮政局召开2020年二季度例行新闻发布会，对《行动方案》进行发布解读。中国快递协会联合13家快递物流和电商企业共同发出倡议，表示将积极响应和落实《行动方案》，同心协力推进“快递进村”。

《行动方案》明确，到2022年底，我国农村快递服务深度显著增强，县、乡、村快递物流体系逐步建立，城乡之间流通渠道基本畅通，农村综合物流服务供给力度明显加大，快递服务“三农”成果更加丰硕，广大农民可以享受到更加便捷高效的快递服务，符合条件的建制村基本实现“村村通快递”。为实现此工作目标，《行动方案》提出要坚持统筹规划、政策引领，市场配置、创新驱动，因地制宜、分类推进的原则，鼓励邮快合作、快快合作、驻村设点、交快合作、快商合作及其他合作等多种方式推进。

据统计，目前，全国几乎所有的县级以上城市都有快递网点，全国96.6%的乡镇已经建有快递网点，有26个省（区、市）实现了乡镇快递网点全覆盖。县、乡两级服务网络的建立，使快递进村具备了现实的基础。

据IT之家了解，在发布会上，中国快递协会联合邮政EMS、顺丰速运、中通快递、圆通速递、申通快递、韵达速递、百世快递、德邦物流、京东物流、苏宁物流、菜鸟网络、阿里巴巴、京东集团等13家快递物流和电商企业发出倡议，表示将竭尽全力，切实推动“村村通快递”的宏伟目标，成为这项重大工程的见证者和参与者，让广大农民的生活更加美好。

为此，中国快递协会和各企业共同倡议：

一是深刻领会“快递进村”工作的重要意义，结合快递企业和地域实际情况，按照《行动方案》的总体部署，加快推动本企业的“快递进村”工作进程；

二是通过邮快合作、快快合作等方式逐步创新和完善农村网络发展模式，拓展农村快递网络广度和深度，为农村商家和消费者提供更加优质便捷的快递服务；

三是积极响应党中央、国务院关于脱贫攻坚和乡村振兴的决策部署，加强快递进村多方合作、努力融入乡村建设，让快递服务在2022年底通达全国31个省（区、市）的建制村，带动乡村经济发展，更好地服务当地农民生活。