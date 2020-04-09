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著名杀软“小红伞”公司被巴林投资银行收购，现估值超过1.8亿美元

2020/4/9 16:59:37来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家4月9日消息 据TechCrunch报道，Avira已经被巴林投资银行(Investcorp Bank)旗下的私募股权部门Investcorp Technology Partners（ITP）收购。ITP计划将进行更多的收购，以扩大Avira在产品方面的足迹。

此次收购的财务条款并未在两家公司的联合公告中披露，但Avira的首席执行官特拉维斯·维特韦恩（Travis Witteven）和ITP的董事总经理吉尔伯特·卡米尼耶茨基（Gilbert Kamieniecky）均表示，此举使得Avira的总估值达到1.8亿美元（约合人民币12.7亿元）。

报道称，该计划将进行更多的收购，以扩大Avira在产品方面的足迹，尤其是扩大其在地理上的足迹：如今，该公司在亚洲、欧洲和美国都很活跃，而ITP的业务也深入到中东地区。

IT之家了解到，德国小红伞Avira有限公司从事安全软件的开发可追溯到1988年，至今已有20余年的经验。旗下杀软之所以名为"小红伞"是因为它独特的红色病毒防护伞形图标，软件的活动区通知图标设计独具特色，当软件处于非活动状态时是收拢的三角形伞，软件开始实时监控防护时，图标为撑开的半圆形伞。其防护功能和查杀水平在杀毒软件中位列前茅。

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关键词：小红伞Avira

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