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微软：Xbox Series X玩Xbox One游戏，就像插入外部硬盘一样容易

2020/4/9 18:23:36来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月9日消息 此前微软和索尼已经相继公布了Xbox Series X和PS5的硬件配置规格等，让我们对两款游戏主机的性能有了更好的认识和比较，相对来说，微软Xbox Series X官方公布的内容更加彻底和透明。

微软已经明确表示，Xbox 360、Xbox One甚至是初代Xbox游戏都可以在Xbox Series X上玩。另一方面，索尼确认，大约有100款最流行的PS4游戏将在PS5发布时提供兼容支持。这可能是明显的差距，并且只有当你意识到更加无缝畅快在Xbox Series X上玩旧的Xbox One和Xbox 360游戏时，这种体验上的差距会变得越来越大。

IT之家获悉，在最新的Inside Xbox节目中，项目管理合作伙伴总监Jason Ronald表示，在Xbox Series X上玩旧游戏就像插入外部硬盘一样容易。如果你的硬盘驱动器上装有Xbox One游戏，则插入该硬盘后，上面的所有游戏将立即在Xbox Series X上可用。无论你是否已经将大多数Xbox游戏存储在外部硬盘，或者你想现在开始将它们移至外部硬盘上，那么在Xbox Series X发布当天，你可以直接玩到触手可及的海量游戏库。

在硬盘驱动器这一主题上，值得注意的是，你将无法使用外接硬盘玩Xbox Series X游戏。你可以根据需要将游戏存储在HDD上，但是要真正玩游戏，必须将它们移动到Xbox Series X的内部SSD固态硬盘或希捷扩展硬盘。

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关键词：Xbox Series X微软

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