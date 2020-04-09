【IT之家评测室】主打轻薄和游戏性能，荣耀Play 4T Pro上手评测

今天晚上，荣耀正式发布了全新一代的Play手机新品荣耀Play 4T Pro，依旧是主打游戏性能和高性价比。回想初代Play，当时凭借着自研的“吓人”技术GPU Turbo，引起了极高的关注和反响，那如今GPU Turbo技术发展到3.0的版本，Play系列到底进化得如何呢？IT之家刚好拿到了蓝水翡翠版的荣耀Play 4T Pro，赶紧跟着我一起来看看吧。

外观与设计

荣耀Play 4T Pro上手给我的第一感觉就是轻薄，当习惯了今年主流的200克“健身器材”们之后，再拿起这台165克的手机，真的有种很放松的感觉。而且这台机器的厚度也只有7.75mm，加上背部的弧度处理，握持感出乎意料的不错。

蓝水翡翠配色的荣耀4T Pro手机采用了超精密CNC纹理技术，这项技术通过极其细微的纳米切割，在手机后壳上形成微小的尖角形，这样可以从不同角度对光线进行反射。这种细微的纹理让荣耀Play 4T Pro形成了一种深邃感。机身背部也非常的简洁，除了镜头模组和荣耀Logo之外再无它物。

在机身背面的弧度处理上，荣耀Play 4T Pro采用双曲面的设计，曲率不夸张但非常贴合手掌，中框顶部和底部却选择了做平的设计，整体看起来更有层次和特色。

荣耀Play 4T Pro正面采用了一块6.3英寸的AMOLED珍珠屏，屏幕比例为20:9，屏占比90%，分辨率为2400x1080。其覆盖98%的超广色域，对比度达到70000:1。另外，荣耀Play 4T Pro所采用的屏幕还通过了德国莱茵TÜV低蓝光护眼认证，可以有效地降低蓝光以缓解长时间使用手机对眼睛的伤害。其内部采用的阳光屏技术，峰值亮度可以达到600 nit，即便是在户外等强光场景下，荣耀Play 4T Pro依旧会有一个清晰的显示效果。

荣耀Play 4T Pro也支持最新一代光学屏幕指纹技术，相较于上代产品，其解锁速度提升10%，只需要轻轻一触就能快速解锁设备。

相机的部分，荣耀Play 4T Pro是采用了圆角矩形的竖排4800万AI三摄镜头，其中，主摄像头采用了1/2英寸CMOS，分辨率为4800万像素，光圈f/1.8。它支持荣耀猫头鹰算法，可以在夜间进行顺畅的拍照体验，另外，主摄像头还支持AIS手持超级夜景2.0功能，通过复合多帧降噪技术实现手持夜景拍摄。

荣耀Play 4T Pro另外两颗镜头分别是800万像素超广角镜头，视场角达到120度，可以拍摄更宏大的场景；另一颗镜头则是200万像素景深镜头，可以获取更多图像细节。

其它方面，荣耀Play 4T Pro的顶部和底部各有一个麦克风，而且顶部还配备了3.5mm的耳机接口，能够给喜欢玩游戏和听歌的用户提供更好的视听体验。

配件方面，荣耀Play 4T Pro包含手机本体、取卡针、清水保护套以及22.5W快充适配器和电源线。接下来，让我们一起看一下荣耀Play 4T Pro具体的性能体验。

配置与性能

那既然荣耀Play 4T Pro这次主打的是游戏性能，跑分和性能测试自然就成了关键。首先我们来过一下手上这台荣耀Play 4T Pro的配置情况。它搭载了麒麟810处理器+GPU Turbo 3.0，存储组合上是6GB+128GB，还有4000mAh的电池以及22.5W的快充。当然，荣耀Play 4T Pro还提供了更高的8GB+128GB存储组合可供选择。

其中麒麟810处理器采用了为7nm制程工艺，拥有自研的达芬奇架构NPU。在核心的分配上，它是由2颗主频2.27GHz的A76性能大核和6颗主频1.85GHz的A55能效小核组成，GPU方面则采用了专门定制的Mali-G52 MP6, 官方在发布会上公布的GFXBench曼哈顿和霸王龙的离屏谊染成绩分别是89/55fps，直逼骁龙855。那至于GPU Turbo的表现究竟如何，我们直接来看实测吧。

首先是跑分环节。在安兔兔的跑分测试中，荣耀Play 4T Pro获得了308712分的分数，其中CPU得分102733分，GPU得分84270分。这个分数已经直逼高通骁龙765G了。然后是GeekBench 4，处理器的跑分结果为单核2809分、多核7858分，运算（GPU）跑分结果为7121分，那这两组成绩也和高通骁龙765G是旗鼓相当的。最后来看看AndroBench的得分，从它的顺序读取和写入的分数上看，应该就是UFS2.1了。

游戏方面，我们选取了崩坏3中的「后崩坏书」副本，相信大家都知道这个地图对手机配置的要求有多高。我们开启荣耀Play 4T Pro电池选项中的性能模式，并且将崩坏3的画质调到最高，特效全部打开。

在运行了20分钟游戏之后，得到了这样一张帧数表现图表。根据图中的数据我们不难看出，在麒麟810处理器和GPU Turbo的加持下，荣耀Play 4T Pro在后崩坏书中的平均帧数达到了40.3帧。

帧数波动方面基本在30-60帧之间徘徊，以8-10分钟的满60帧为界限，前10分钟是剧情地图和委托任务，后半段是遗迹爬塔，两部分的帧数波动还是比较平均的，后10分钟的后半段由于精英怪加入和角色的大招，总体的帧数相对会弱一些。要知道即使是骁龙855平均也才50帧，何况在20分钟游戏后，荣耀Play 4T Pro的机身整体温度前后都不超过36度，功耗控制的相当可以。

至于续航，20分钟崩坏3游戏耗电7%，结合它4000mAh的电池来看，完全可以接受。荣耀Play 4T Pro支持AI智慧节电技术，根据官方的数据，在线视频最高可达14小时，通话最高可达50小时，待机最长17天。而充电方面，在22.5W的超级快充加持下，荣耀Play 4T Pro 30分钟即可充入56%的电量，具体的充电数据大家可以参考上图中由IT之家制作的图表。

总结

总的来说，荣耀Play 4T Pro还是一款突出性能和性价比的机型，它当然不可能去和旗舰手机比拍照、比5G，但是在同价位机型的设计上，荣耀Play 4T Pro还是做出了自己的特色，蓝水翡翠加轻薄的机身，让荣耀Play 4T Pro不论是颜值和手感都非常的不错，麒麟810+GPU3.0的游戏性能和功耗也可圈可点。4000mAh电池+22.5W的快充，也确保了续航水平和重度用户的使用体验。如果你想买一台打游戏还不错，同时又非常轻薄的手机，荣耀Play 4T Pro应该会是个不错的选择。