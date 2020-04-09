紫光集团成立云与智能事业群，推出全新“紫光云”品牌

4月9日消息 紫光集团4月8日宣布重大组织架构升级——基于紫光云网板块的整体发展战略，整合旗下公司的私有云、公有云、人工智能、视频云、软件服务能力，成立“紫光云与智能事业群”，在技术、品牌、市场与服务层面全面统一，以全新的“紫光云”品牌面向市场，倾力发展“云+智能”业务。紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛出任紫光云与智能事业群总裁。

新成立的紫光云与智能事业群将倾力发展云+智能业务，有效整合紫光集团旗下云网板块的新华三集团、紫光云技术有限公司、重庆紫光华山智安科技有限公司以及紫光软件系统有限公司在私有云、公有云、人工智能、视频云、软件服务等领域的整体能力。其中：

新华三集团将原来的云数产品线和数字化业务部合并，成立“云与智能产品线”，将专注于统一的云、大数据、人工智能等底层通用技术体系，以及应用生态体系的建设，联合相关产品线与业务部门，统筹私有云、公有云、多云的技术、产品与解决方案的研发，夯实紫光云的技术平台基础，并指导紫光云智慧类业务的拓展；

紫光云技术有限公司基于新华三云与智能产品线的能力，聚焦于智慧城市运营，公有云研发、运营及销售，私有云运营，产业互联网等业务；

重庆紫光华山智安科技有限公司将专注于视频智能解析领域的产品与解决方案研发，深耕紫光云在相关行业的纵向应用能力；

紫光软件系统有限公司则以应用集成的优势，主攻基于紫光云的大型智慧类项目的集成交付。

数字经济的发展让云计算成为企业运营与成长的重要支撑，而激增的数据与瞬息万变的市场对智能化的需求与日俱增。新华三集团的前身华三通信2009年就进入云计算领域；2018年面对公有云服务向企业用户市场快速渗透的趋势，紫光集团成立了紫光云公司，针对公有云业务开展布局；同年5月成立紫光华智，以“视频+AI”产品和服务为核心提供涵盖云、网、边、端的智能视频解决方案；成立于2001年的紫光软件则专注于数字化战略咨询、软件服务和应用集成。如今紫光云与智能事业群的成立，有助于充分发挥紫光集团云网板块的领先技术和市场及服务能力，进一步提升市场竞争优势。事业群将致力于融合全场景的云与智能业务，实现紫光云的全栈智能、全域覆盖，进一步提升紫光云的技术能力、拓展紫光云的服务范围，从而将其打造成为百行百业数字化转型的核心引擎。

于英涛表示，“新基建”的加速为数字经济创造了有利的条件和巨大的发展契机，市场将进一步拥抱云与智能。紫光云与智能事业群将合紫光集团云网板块之力，实现紫光云的架构统一、品牌统一、服务统一，提供全栈智能、全域覆盖的能力，为服务于百行百业的数字大脑打造核心引擎。以新形象、新内涵出现的紫光云将以全新的姿态抓住时代的机遇，全面服务于数字经济时代，成为真正的“智能时代百行百业数字化转型的最佳合伙人，以云与智能融绘数字未来”。