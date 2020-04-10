摩托罗拉Razr折叠屏手机推出腮红金版

IT之家4月10日消息 摩托罗拉的可折叠Razr手机现在推出了腮红金版本，采用了黑色和金色的配色方案，产品的背面和正面底部部分为金色。

腮红金版摩托罗拉Razr仍然是Verizon专属手机，售价为1499美元（约10557元）。新配色版本的配置不变，包括中端骁龙710处理器、6GB内存、128GB存储空间和2,510mAh电池。

IT之家了解到，摩托罗拉Razr虽然外形惊艳，但这款手机的摄像头被批评为拍照效果不佳，并且电池续航表现也不好，被称为一款“妥协的手机”。