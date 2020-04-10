电脑网络摄像头已成抢手货，价格疯涨5倍

IT之家4月10日消息 大多数笔记本电脑都有内置摄像头，但如果你在家里用台式机工作，或者只是想改善你所使用的摄像头的质量，外置网络摄像头仍然是一个重要的配件。但受疫情影响，现在很多人在家庭工作生活，网络摄像头已经变得严重缺货。NPD集团报告称，随着消费者进入隔离期，网络摄像头的销量在3月份的前三周内增长了179%。

罗技和其他公司的热门网络摄像头在亚马逊、百思买、沃尔玛、塔吉特、戴尔等零售商处完全售罄，并且难以补货。“随着远程工作、远程学习和远程医疗在过去几周内的急剧转变，许多罗技产品在全球范围内都受到了很大的需求，”罗技的一位发言人通过电子邮件告诉The Verge。“我们正在努力尽快满足这一需求，增加生产和分销我们的产品，如网络摄像头和其他帮助建立所需的远程社区连接的生产力产品。”

第三方转售商抓住了网络摄像头的稀缺性，大幅提高产品售价。例如罗技C270这款高清网络摄像头，通常售价为24.99美元，现在在亚马逊上卖家们的报价是130美元及以上，上涨了约5倍，eBay上的价格会便宜一些，但也要60美元以上。

“虽然罗技设定了MSRP，但我们不设定或控制零售价格，”罗技公司发言人告诉The Verge。“不幸的是，我们偶尔会看到一些在线市场上的不良行为者在一些在线市场上进行价格炒作。在可能的情况下，我们在发现后会尽快进行举报。我们保持着为消费者带来超值的产品体验的承诺，尤其是在这个特殊时期，我们会坚持为消费者带来超值的产品体验。”

IT之家了解到，其他如外置显示器也面临着短缺的问题，但供应量已经趋于平缓，至少可以买到。