比尔盖茨：美国学校秋天能复课，但经济无法恢复至疫情前

北京时间4月10日早间消息，微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）接受CNBC采访时表示，他预计学校会在今年秋天复课，但美国经济无法神奇地恢复到新冠疫情爆发前的水平。

世界各地政府目前都在要求民众居家隔离，美国多个州的政府还要求当地学校本学期剩余时间关闭学校。

“我认为学校可以在秋天复课。”盖茨周四接受采访时说，“但我不认为这个学年的出勤率会很高。或许夏天会有什么特别的事情发生，但很难做到。”

有的学校已经为学生开辟了远程上课渠道，但盖茨却指出，许多学生仍然缺乏远程学习所需的电脑或上网条件。

“多数私立学校已经习惯了上网，他们可以确保所有学生都拥有设备和网络。”他补充道，“但有的学区决定不开展网络教学，因为这对无法上网的孩子不公平。所以这其实是两难。包括瑞·达里奥（Ray Dalio）和杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）等人在内的慈善家都试图填补这个缺口，为人们提供设备和上网条件。”

盖茨表示，从更广泛的层面来说，美国可能在五月底恢复开放。在开发出疫苗之前，疫情严重的国家必须想清楚应该恢复哪些活动。他建议人们或许可以恢复制造和建筑工作，教育活动或许也有希望恢复。

“我不认为大型公共体育活动应该恢复。在恢复正常之前，由此带来的风险收益比并不划算。”他说。

盖茨还指出，中国企业已经复产复工，韩国的活动也已经恢复。

“对于这样一个长度超出预期的时期，应该如何界定？”盖茨说，“政府最终要听取各方专家的意见，并针对敏感的现状创造一套新的机制。”

他还认为，经济不可能神奇地恢复到疫情发生前的水平，即使当政府认为可以安全地恢复工作时，民众仍会心存担忧。

“从外出旅行、参加聚会、出门就餐等方面来看，人们的行为都因为担心疾病而彻底改变。”他说，“不能想当然地认为政府只要挥一挥魔法棒，经济就会突然之间恢复到疫情发生前的样子。除非有95%治愈率的特效治疗方案，或者广泛接种疫苗。”

疫苗可能耗时18个月

盖茨上月退出微软董事会，专心从事比尔和梅琳达·盖茨基金会的医疗相关工作。该组织已经承诺捐赠最多1亿美元用于应对新冠疫情。盖茨之前曾经支持了一种方便人们自行在家检测的技术，他还表示将为疫苗生产企业提供帮助。

盖茨接受采访时表示，特效治疗方案可能会在4至6个月陆续推出，但要开发安全有效的疫苗，至少需要18个月。

“Moderna、CureVac等公司在使用一种名为RNA疫苗的技术。我们在2015年就认为这是一种很有前景的流行病对抗技术，也可以用于其他方面。所以，如果RNA疫苗技术一切顺利，大约需要18个月。”

但他也指出，这种疫苗并不完美，尤其是对老年人来说。

“我们不希望形成不切实际的预期。疫苗对老年人的防疫效果始终是巨大的挑战。要知道，流感疫苗对老年人的效果就不太好。最大的好处来自于年轻人，他们会因为接种疫苗而不再传播疾病。”

关于有许多无症状感染者传播新冠肺炎的说法，盖茨进行了驳斥。如果是这样的话，新冠肺炎的致死率会远低于之前的报道，因为存在更多未确诊病例。但盖茨不认同这种观点。

“不太可能存在许多从未发病且感染他人的无症状感染者。”他说。

提到德国和中国等进行广泛检测的国家时，盖茨表示，如果“卫生系统能够全力运转”，新冠肺炎的病死率大约为1%或1.2%。