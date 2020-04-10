第一个1000万粉UP主诞生，对B站来说意味着什么？

不出所料，创造历史的是老番茄。



4月3日下午，不仅对老番茄的粉丝而言，对于整个B站而言，都是跨越里程碑的一天。创立11年之后，“小破站”迎来第一位粉丝破千万的UP主——目前的“B站一哥”老番茄。B站专门为他准备了庆祝动画和海报，银色的标志性小电视，正中是老番茄的头像。

与此同时，老番茄迅速登上微博热搜，祝贺声堪比新年鞭炮，阵势之大，仿佛突破的不是千万粉丝，而是亿。

老番茄“出圈”，B站之幸

但凡是B站的深度用户，几乎没有不认识老番茄的。就粉丝数而言，他是当前B站最受欢迎的UP，没有之一。根据网络数据，2019年8月，老番茄力压LexBurner、敖厂长、Papi酱等UP主，成为新任一哥，并稳坐至今。

无论从哪方面来讲，老番茄成为第一位粉丝破千万的UP主对B站来说都是“可遇不可求”的。游戏解说视频出身，B站ACG内容的代表性UP主；个人风格明显，造梗、续梗力强，营造出独特的粉丝群体氛围；品学兼优，复旦大学金融系高材生，19年成功保研；年纪轻，性格好，为人低调。

如网友所说，没有背景、资本、炒作，只靠常年稳定、高质量的内容输出，老番茄的成功对每一位原创内容创作者来说都是强劲的鼓舞。从另一个角度看，B站仍然是较为公平的平台，创作者在这个平台上能获得相对对等的粉丝及收入回报，这也进一步巩固了B站在首选友好平台的地位。

B站主打“领先的年轻人文化社区”人设，而老番茄兼具优质UP主和正能量偶像的特质；与当前粉丝数第二位的猎奇类UP主“敬汉卿”相比，老番茄似乎也更适合B站。因此，与其说破千万粉是老番茄UP主生涯的一次分水岭，不如说B站在此破圈时期，得老番茄领头是一大幸事。

B站破圈效应开始显现

老番茄在这个时间跨越千万粉丝的门槛，比许多人的预期更早。

从去年4月到今年4月，老番茄暴增600万粉丝，比之前6年积攒的还多。不仅是老番茄，去年各领域或元老级UP主，或新人UP主，都收获了粉丝数的突飞猛进。举例来说，美妆区UP主“机智的党妹”去年1月仅190万粉丝左右，现在涨到540万；生活区枯燥UP主朱一旦去年8月不到百万粉丝，现在即将跨越400万大关。

UP主粉丝剧增离不开三方面原因，一是B站整体用户数量的增加，二是B站的各类扶持计划，三是破圈的效应开始显现。

从整体用户数量上看，B站2019年第四季度财报显示，其平均月活用户人数（MAU）达1.303亿人，同比增长40%；日活用户人数（DAU）达3790万人，同比增长41%。用户数量增加，在UP粉丝数上得到了最直观的反映。

UP主扶持方面，B站从2018年年初开始，先后推出创作激励计划、新星计划、好奇心计划等一系列措施，覆盖Vlog、音乐、摄影、时尚、短视频多个领域，从创作、用户互动，到荣誉认证、现金激励，展现出强烈的内容扩张野心。

UP主创作能力增强，也在不断打破B站的内容边界。除了UP本身在尝试更多元、跨界的创作，B站整体在细分领域也迎来了爆发。2019年6月，UP主“老师好我叫何同学”一则关于5G的视频一夜爆红，科技区UP主们千年媳妇熬成婆，终于有了和生活区、美妆区抗衡的力量；下半年，财经类硬核UP主——巫师财经、半佛仙人等异军突起，几个月狂揽数百万粉，又进而吸引了一大波商业、财经、科技创作者入驻。

破圈的日积月累在首届B站新年晚会中迎来爆发。这场被称“吊打各大卫视”的晚会，当晚直播获得同时8000万的观看数，录播总播放近1亿，弹幕超过300万。而它爆发力在于，精准打击90后、00后的喜好，同时让更广泛的中年人也能看得懂。

B站CEO陈睿在第四季度财报中也提及破圈效应：“优质内容的持续破圈和用户基数的高速增长，使得正逐步成为一个广受大众欢迎和认可的平台。首届bilibili新年晚会获得巨大成功，不仅在年轻群体中形成巨大共鸣，更吸引了包括70、80后在内的广泛群体。”

破圈后的问题

破圈后的B站开始高速成长，问题也随之而来。

大量新粉涌入，UP主与粉丝之间长时间形成的特定默契遭到冲击。这种冲击体现在弹幕里，是多了许多“谁能给我解释一下这个梗”，或刷一些粉丝之间默认禁止的内容。以老番茄为例，有老粉表示，最近的弹幕质量下滑有点严重，不好看了，但这也是流量暴涨后没办法的事情。

“知乎”上有这样一个问题：为什么B站让很多老用户感到越来越没有归属感了？这个问题吸引了高达147万次浏览。和其他视频平台不同，B站用户对B站是有情怀的，花1个小时做会员试卷的用户，熟知这个世界的运行规则，会自觉维护秩序规范。而突然涌入的大量新用户，带着各自不同的文化、行为，猛烈冲击着B站的围墙。这也是为什么许多老用户吐槽B站逐渐饭圈化、杠精化。

对于UP来说，过去是和粉丝守护自己其乐融融的小圈子，现在却忽然要服务多一倍的观众。如何维持更大圈子的稳定，维护老粉的归属感，建立新粉的归属感，这对UP主来说都是充满考验的问题，甚至会影响到创作的方向。

在内容生产端，不守规矩也在引发越来越大的争议。以鬼畜视频为例，鬼畜原本以节奏性、洗脑、喜感而吸引人，但新人创作者在制作时对鬼畜常常没有足够的认知，结果是大量出现披着鬼畜的外衣，实则为故意黑化或人身攻击的内容。当热点事件出现时，这样的作品数量井喷，最终造成站内站外的不和谐和对抗。

除了内容方向的走偏，亦有用户担忧有人抱着“捞一笔就跑路”的心态欺骗观众。去年9月，“用白话讲高端财经”的UP主“巫师财经”在B站走红，3个月涨粉200万，随后迅速吸引众多知识类创作者入驻，堪称以一人之力，为B站开辟了一个新的板块。然而走红不过月余，巫师财经被网友曝光抄袭、造假，甚至整段套用网友的故事，当成自己的经历。

引领风潮的人，却第一个被锤倒，这对B站来说也是颇为尴尬的事。尽管巫师财经之后发文道歉，但多数网友并不买账，直指其辜负了自己的信任与支持。纵观众多能够持久走下去的UP主，都有一个共同特质：真诚。这一点老番茄在不久前的作品《自夸小队》中也曾表态：真诚才是我的包装。雷军说，小米要坚持做感动人心价格公道的产品，套用在B站身上应该就是：坚持做真诚动人质量过硬的内容。

2018年5月，B站CEO陈睿在公开信《bilibili是谁，bilibili为什么而奋斗》中说：B站是一个属于用户的社区。我们希望，每一天，你都因为上B站而变得更快乐；每一天，你都能在B站见到你喜欢的人。B站是一个属于创作者的舞台。我们会支持每一位内容创作者，支持他们在这个舞台上创造无限的可能。

B站的发展速度有目共睹，老番茄是第一个，未来必然会出现第二个、第三个、第无数个千万粉UP主，能否沉着稳定地迎接巨型流量，以及如何继续“伺候”好观众姥爷和UP主，是B站下一步必须考虑的问题。