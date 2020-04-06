B站最新股权曝光：腾讯持股13.3%为第二大股东，阿里持股7.2%排名第四

IT之家4月6日消息 今年3月18日，哔哩哔哩（简称B站）公布了截至2019年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务报告。财报显示，2019财年哔哩哔哩总营收达67.8亿元人民币，同比增长64%，其中四季度总营收20.08亿元，同比增长74%，连续七个季度超市场预期，净亏损为3.872亿元，同比扩大102.9%。

近期，哔哩哔哩（纳斯达克：BILI）在提交给美国证券交易委员会（SEC）的FORM 20-F年度报告显示，腾讯成为B站第二大股东，而阿里巴巴公司排名第四位。

B站的年度报告显示，截止2020年2月28日，B站董事长兼CEO陈睿持股15.1%，为B站最大股东，拥有45%投票权。

据IT之家了解，腾讯控股持股13.3%为其第二大股东，拥有4%的投票权；B站总裁徐逸持股8.8%，为第三大股东，拥有26.3%投票权；阿里巴巴淘宝中国控股有限公司为B站第四大股东，持股7.2%，拥有2.2%投票权；正心谷创新资本（Loyal Valley Capital）持股5.9%，拥有1.8%投票权。

2018年10月，B站与腾讯达成最终协议，腾讯将向B站投资约3.176亿美元，扣除总计约40万美元交易费用后，B站获得约3.172亿美元净收益。