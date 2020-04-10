疫情期Zoom成当红炸子鸡：李嘉诚早期投资已翻数十倍

据外媒报道，李嘉诚过去通过在房地产和基础设施建设领域的投资构建了香港最大的财富帝国。他对Zoom Video的投资是一场押注于技术的豪赌。现在，这一押注在当前的病毒大流行危机中获得了回报。

被崇拜者称为“超人”的李嘉诚，是Zoom Video的早期投资者。这家公司总部位于加州圣何塞，李嘉诚拥有约8.6%的股份。今年，这家公司的股价飙升了80%，李嘉诚拥有的股份价值达到30亿美元。在遭遇新冠病毒大流行后，李嘉诚的总财富下降了约46亿美元，来到257亿美元。



文件显示，现年91岁的李嘉诚在2013年通过Horizons Ventures风险投资公司领投了Zoom Video的650万美元B轮融资，两年后又参与了该公司3000万美元的C轮融资。2019年4月，当Zoom Video开始在美国公开交易时，李嘉诚的股份价值约为8.5亿美元。

在世界许多地方都在进行社交隔离以降低新冠病毒危害之际，这家公司的视频网络会议软件成为了数百万人每天必不可少的工具。尽管Zoom Video最近因为软件的隐私问题而损失了一些收益，这家公司的股价还是获得了飙升，因为在家办公的人们不仅把Zoom用于工作，还用在了从逾越节晚餐到各种娱乐活动等几乎所有事情上。

李嘉诚并不是唯一一个从Zoom Video中受益的人。根据彭博社的排名，Zoom Video创始人袁征（Eric Yuan）目前的身家为65亿美元。前雅虎联合创始人杨致远（Jerry Yang）则是另一位早期投资者。监管文件显示，去年年底，在Zoom Video的股价暴涨之前，David Bonderman的家族理财公司野猫资本（Wildct Capital Management）也加入了这家公司的投资行列。

李嘉诚的其他一些公司正在帮助提升Zoom的用户群。3月18日的一份声明称，他的和记黄埔电信的移动分公司3 Hong Kong将包含了免费“Zoom Classrooms”信息的背包捐赠给香港的数百所学校。