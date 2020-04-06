不良用户闯入在线课堂，部分学校禁用，zoom 创始人回应

4月6日消息，据国外媒体报道，随着使用量的飙升，视频会议平台Zoom公司频频出现了一些问题，纽约市等学区甚至已经禁止在网络授课中使用Zoom。而首席执行官袁征周日在接受采访时表示，尽管该公司最近出现了安全问题，但其“意图是好的”。

“我们步子迈得太快了……我们有一些失误，”袁征在接受采访时说。“我们吸取了教训，后退一步，把重点放在隐私和安全上。”

袁征在接受采访时还表示，他“作为首席执行官真的很失败”，他觉得“有责任赢回用户的信任”。

在袁征认错之前，视频会议平台Zoom经历了跌宕起伏的几周。由于新型冠状病毒疫情的持续蔓延，Zoom使用量急剧增加，很多人不得不呆在家里，用Zoom来保持联系、开展工作或进行学习。袁征在4月1日的一篇博客文章中说，该公司3月份的日活跃用户达到了2亿人，高于12月份的1000万。

但平台频频出现不受欢迎用户闯入并干扰会议问题。Zoom公司和用户被安全问题弄得头疼不已，以至于公司在4月2日宣布暂停功能更新90天，专注于应对隐私和安全问题。

但出于对Zoom的安全担忧，包括纽约市在内的一些学区已经禁止了在线课程中使用这种视频会议平台。而另一些学区正在重新评估如何以及是否使用Zoom。

纽约市教育局告知教师们，他们不应该使用Zoom，而应该使用微软的同业竞品Microsoft Teams来上课。其他学区也要么禁止使用Zoom，要么在加强使用Zoom的安全措施。内华达州克拉克县公立学校在一份声明中表示，它已决定“处于极大的谨慎考量，由于黑客闯入给教师和学生创造了不安全的环境，因此禁用访问Zoom”。但学校方面表示，其正在寻找恢复访问Zoom平台的解决方案。

而Zoom在当地时间周六发布的一份新声明中说：“Zoom非常重视用户隐私、安全和信任。Zoom最初是为企业应用而开发的......在新型冠状病毒疫情期间，我们正在昼夜不停地工作，以确保世界各地的医院、学校和其他组织能够保持联系和正常运转......我们为自己在这个充满挑战的时代所扮演的角色感到自豪，并致力于为教育工作者和其他用户提供所需要的工具。”

本周早些时候，美国联邦调查局就Zoom网络教室和电话会议频频遭到“劫持”一事向公众发出警告。据报道，犹他州阿尔派恩学区正在重新评估Zoom使用情况，此前他们与小学教师的通话因有人闯入播放色情内容而中断。校长凯尔·胡普斯(Kyle Hoopes)在Facebook上道歉，说他以后会通过家长信息发送链接，不会公开分享，“也可能会使用诸如Google Meets等别的平台”。

华盛顿州埃德蒙兹学区已经采取措施强化Zoom和其他在线平台的安全措施。报道称，老师们被告知只能在私人论坛上提供Zoom会议信息，比如电子邮件，参加Zoom会议的人也不必打开视频。

非营利组织“未来隐私论坛”(Future of privacy Forum)青年和教育隐私主管阿梅利亚·万斯(Amelia Vance)则表示，现在人们很困惑如何在网络世界中前行。

“当Zoom这样的公司宣布，他们将为教育工作者免费提供全部产品时，很多人都非常感激，”她说。她也听到教育工作者、学区和管理人员询问Zoom安全是否“真的是个问题”。

万斯认为网络攻击并不是什么新鲜事。她还表示，Zoom公司最初的确让“那些滥用平台的人很容易这样做”，但公司现在似乎正在着手解决安全问题。

“我们仍在与他们合作的过程中，”袁征周日在谈到纽约学区的禁令时说，并补充说，“我们希望Zoom成为一家隐私和安全第一的公司。”