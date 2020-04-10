第一季度投资大数据：腾讯投资29家企业排名第一

天眼查数据显示，2020年第一季度，市值前十互联网公司对外投资并购总量为43起。

同比减少19起，降幅达30.65%；环比同样呈减缓态势，共减少15起，降幅达25.86%。

其中，腾讯投资29家企业，再次夺冠，是第2-10名总和（14家）的2倍还多。同比增加11.54%，环比减少17.17%。

值得一提的是，阿里巴巴Q1仅投资2家企业，位列第五，同比减少87.5%，环比减少85.71%。

▲互联网公司市值TOP10投资数据对比，数据来源于天眼查，由猎云网整理

腾讯连续五季度稳居第一，大手笔投资文娱与教育

腾讯于2008年成立投资并购部（即腾讯投资），长期专注于全球范围内消费互联网和产业互联网相关领域的投资并购。

2020年1月16日，刘炽平在2020腾讯投资IF大会现场披露了腾讯投资的最新成绩单：截至目前，腾讯总计投资企业超过800家，其中70多家已上市，逾160家成为市值或估值超10亿美金的独角兽。

根据上图，今年第一季度，腾讯投资29家企业，同比2019年第一季度的26家，增加3家，同比增加11.54%；环比2019年第四季度的35家，减少6家，环比减少17.17%。

▲腾讯控股第一季度投资事件详情

其中，交易金额最大的是对环球音乐的交易。

3月31日，腾讯控股宣布，由其牵头的财团已经完成对环球音乐（UMG）10%股权的收购，交易额为30亿欧元。

就在同一天，腾讯还参与了猿辅导10亿美元的G轮投资。这轮融资由高瓴资本领投，腾讯、博裕资本和IDG资本跟投，投后估值为78亿美元。此轮融资是教育行业迄今为止融资额最大的一笔，此轮融资后，猿辅导也将成为教育行业未上市公司中估值最高的教育品牌。

值得一提的是，4月3日，腾讯与拼多多向美国证券交易委员会（SEC）递交的文件显示，腾讯于3月31日以约5000万美元的总价认购拼多多615.574万股A类普通股（合计153.8935万个ADS）。截至目前，腾讯共持有拼多多约7.9亿股，占比29.2%，仍旧是第二大股东。

同样是在4月3日晚间，虎牙宣布，腾讯控股全资子公司Linen Investment Limited向虎牙和欢聚集团发出通知函，称已行使其股权，购买了16,523,819股虎牙B类普通股，总收购价约为2.626亿美元现金。交易完成后，腾讯成为虎牙最大股东，投票权提高到50.1%。

小米要打造智能音频生态，美团聚焦‘Food’产业

小米集团投资5家，位列第二；同比2019年第一季度的8家，减少3家；环比2019年第四季度的4家，增加1家。

其中，最引人注意的是战略投资蜻蜓FM。蜻蜓FM创始人、董事长、CEO张强在内部信中表示，双方将建立更加紧密的战略协同关系，共同探索打造AIoT时代的智能音频生态。

▲小米集团第一季度投资事件详情

此外，美团点评、百度各投资3家，并列第三，且环比2019年第四季度均有增加：

▲美团点评第一季度投资事件详情

望家欢是一家全国性、集团型的农产品物流企业，业务涵盖农产品种植、物流配送、净菜加工、餐饮管理、电子商务、中央大厨房六大经营范围于一体的大型农产品集团公司。

而壹号食品则是国内高品质农产品知名品牌，旗下拥有中国最大的土猪肉连锁品牌“壹号土猪”，以及壹号土鸡、壹号土鸡蛋、冲天壹号牛肉等系列明星产品。

美团龙珠资本创始合伙人朱拥华在投资壹号食品时表示：“生鲜零售市场规模超过4万亿，是‘Food’产业的核心品类，也是美团龙珠重点赛道之一。”

投资望家欢与壹号食品，均契合美团点评Food+Platform的大战略。

▲百度第一季度投资事件详情

阿里巴巴投资2家企业，位列第五，同比2019年第一季度的16家，减少14家，降幅达87.5%；环比2019年第四季度的14家，减少12家，降幅达85.71%。

▲阿里巴巴第一季度投资事件详情

“MT”投资数量近乎腰斩，滴滴“杀入”保险业

2020年1月9日，胡润研究院发布《2019胡润中国500强民营企业》榜单。

来源：胡润研究院

从榜单公布数据来看，蚂蚁金服、字节跳动、滴滴出行的价值分列第5、7、10名。

猎云网根据天眼查数据，整理出上述三家企业今年第一季度与2019年全年投资图表：

2020年第一季度，这三家企业共投资10家企业，同比2019年第一季度的15家，减少5家，降幅达33.33%；环比2019年第四季度的17家，减少7家，降幅达41.18%。

其中，蚂蚁金服投资5家，同比减少7家，环比减少3家；字节跳动投资4家，同比增加2家，环比减少5家；两家投资数量，环比均近乎腰斩。

▲蚂蚁金服第一季度投资事件详情

▲字节跳动第一季度投资事件详情

虽然，滴滴出行仅投资1家，与2019年同期持平。

但是，此次战略投资现代财险，给滴滴出行带来了保险牌照，为其“杀入”保险业铺平了道路。

▲滴滴出行第一季度投资事件详情

2020年3月10日，银保监会公告，同意现代财产保险（中国）有限公司（简称：现代财险）的注册资本增加11.17亿。附件显示，滴滴出行全资子公司迪润（天津）科技有限公司出资5.33亿人民币，占股32%，与联想控股并列为第二大股东。

现代财险成立于2007年，是在华成立的首批外资险企，其业务包括车险报价、车险服务、车险理赔等。对于滴滴出行来说，其自身业务条线和保险特别是财产保险有较大相关度，因此入股现代财险有助于其整体战略的实施。

事实上，早在2015年，滴滴出行已涉足保险，先后与多家保险公司合作，推出重疾险、财产保险和人身保险产品。

2018年2月，滴滴金融部门升级为金融事业部。截至目前，据不完全统计，滴滴已有支付、网络小贷、融资租赁、商业保理、保险代销牌照。