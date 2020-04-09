小米钱包上海公共交通卡可退20元开卡费

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IT之家4月9日消息 据小米钱包微信公众号文章，小米钱包上海公共交通卡现可申请返还服务费。上海的小伙伴看过来，你们的福利来啦！

即日起，通过“上海交通卡”App、“小米钱包”App、“小米运动”App（安卓）、“小米穿戴”App（安卓）、“米兔”App（安卓）以上任何渠道开通上海公共交通卡成功后，可前往“上海交通卡”App申请返还服务费；每个“上海交通卡”App实名账户可享受一次返还服务费机会。

据悉，无论是之前开过、还是想要开通上海公共交通卡，现在都可以退20元的服务费。

申请服务费条件

每个“上海交通卡”App实名账户仅享受一次返还服务费机会，需同时满足以下四个条件:

1、开通上海公共交通卡成功且卡片在迁入状态；

2、该实名账户之前未享受过返还服务费的机会；

3、已在“上海交通卡”App中完成账户实名认证；

4、“上海交通卡”App是最新v.200117.2.1以上。

如何申请返还服务费

新开通上海公共交通卡后，可前往“上海交通卡”App申请返还服务费，若符合返还服务费政策，“服务费”20元将自动退至用户的App“钱包”内。

注意事项

1、上海公共交通卡为押金卡，开卡时须支付20元“服务费”。

2、若需申请返还，请在开卡成功后次日前往“上海交通卡”App内主动申请，系统会判断是否符合活动条件。

3、若卡片在迁出状态，“上海交通卡”App无法同步获取到卡片信息，故后台无法核实返还服务费。

使用范围

上海公共交通卡可在上海市内公交、地铁等公共交通使用。

刷卡优惠

地铁：乘坐市内地铁线路,当月消费满70元后，可享受9折优惠。

公交：乘坐市内公交线路，在120分钟内换乘第2辆优惠范围内的空调车或公交与地铁间换乘均可优惠1元。

换乘优惠：在120分钟内由公交换乘地铁或者由地铁换乘公交均可优惠1元。

支持设备

手机类：小米10系列、Redmi K30系列、小米9 Pro 5G、小米 CC9 Pro、小米CC 9、小米CC 9美图定制版、Redmi K20、Redmi K20 Pro、小米9、小米9 SE、小米MIX 3、小米8透明探索版、小米8屏幕指纹版、小米8、小米MIX 2S、小米MIX 2、小米Note 3、小米6。

手环类：小米手环4 NFC版、小米手环3 NFC版。

手表类：小米手表、小米手表Color、米兔儿童学习手表 4Pro。

支持的系统版本或App版本

手机类产品需将手机升级至最新MIUI系统。

手表及手环类产品需将对应App升级至最新版本，目前仅支持安卓版本的App，iOS版本暂不支持。