京东：为员工提供10亿元免息购房借款

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京东集团今天宣布将“安居计划”专项基金大幅提升至10亿元。
2012年，京东便推出了“安居计划”福利项目，向符合条件的员工提供最高100万的无抵押、无担保、无利息的购房借款，用于支付可支持地区范围内的员工家庭首套房首付款。2017年，“安居计划”升级，工作城市为北京的员工可购房地区扩展为北京市、天津市、河北三河市、河北廊坊市、河北高碑店市和河北涿州市。
截至目前，该计划提供的借款金额已经累计达到近8亿元，帮助近1500位员工实现了安居乐业的目标。
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