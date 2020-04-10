骁龙865加持！魅族 17 工程机跑分曝光：580851分

IT之家4月10日消息 有读者向IT之家爆料，魅族17工程机安兔兔跑分曝光：580851分。

从截图来看，型号为M2081的魅族17工程机CPU跑分为181589分，GPU跑分为218118分，MEM成绩为94377分，UX成绩为86767分， IT之家经求证确认，这大概率是优化前的魅族17跑分。

IT之家此前报道，魅族17系列的充电头也已通过3C认证，型号分别为M081Q、M081M，标配全新UP1030充电器，支持最高30W快充。

值得注意的是从安兔兔公布的2020年3月骁龙865跑分榜单来看，魅族17工程机580851分的成绩并不是很高。不过由于魅族17 尚未发布，这个应该是工程机跑出的分数，尚有进步空间。

根据目前已掌握的信息显示预计魅族17将采用一块6.5英寸90Hz AMOLED屏幕及骁龙865+LPDDR5+UFS 3.0方案；拥有由6400万像素GW1主摄+800万像素超广角+500万像素长焦+200万像素景深组成的后置四摄方案；电池容量为4500mAh；支持光学屏下指纹及横向线性马达。

2020年3月14日是魅族成立17周年生日，在3月13日，魅族官方对外发布公开信称，希望全力以赴执行，魅族17能赶在春意盎然的4月。