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曝三星 Galaxy S30（S21） 配备屏下摄像头

2020/4/10 17:17:07来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月10日消息 尽管三星Galaxy S20系列手机推出仅过去几周时间，但有关下一代三星Galaxy S和Galaxy Note手机的传闻已开始出现。外媒Sammobile报道，从三星Galaxy S21（或称Galaxy S30）开始，三星手机将实现完全无边框的全面屏幕，而无需任何摄像头孔洞。

根据Ice Universe在推特上发布的爆料信息，Galaxy S21可能是三星首款带有屏下摄像头的智能手机。据报道，三星正在评估下一代Galaxy S系列智能手机功能的可行性。如果一切正常，我们应该可以看到无边框的全面屏，没有刘海凹槽或打孔的现象。

据IT之家了解，屏下摄像头很难实现，但是此前OPPO和小米、vivo已经展示采用该技术的原型智能手机。最大的障碍是照明不足，这严重影响相机的质量。隐藏相机的屏幕区域需要具有足够的像素以显示颜色，但像素之间也要留有空隙，以允许足够的光传递到传感器。

另一个问题在于将较低的像素隐藏在放置相机传感器的屏幕下方区域中。在OPPO的原型手机中可以看到方形传感器的轮廓，尤其是当屏幕上显示白色或浅灰色等较浅的颜色时。但是，三星拥有制造世界上最好的OLED面板的能力，与其他品牌相比，只能期待三星找到更好的方式解决问题。

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关键词：三星S30三星S21三星手机屏下摄像头

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