老将无所畏惧！《王者荣耀》重塑版廉颇优化内容全展示

IT之家4月10日消息 今日《王者荣耀》官方带来了关于重塑版英雄廉颇的全部细节信息。

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IT之家了解到，廉颇是《王者荣耀》开发的第1位英雄，陪伴玩家已有5年时间。此次重塑后的廉颇将有全新的游戏形象，同时优化后的新廉颇将拥有更强的开团能力以及在战场中心持续制造混乱、撕扯敌方团战阵型的能力。重塑后的廉颇将在五五开黑节上线峡谷。官方重塑背景、设计思路和局内外展示如下：

【背景故事】

廉颇是无主之地丹阳部族的族长，一直守护着部族。后来血族之灾突然爆发，年过半百的廉颇率族人支援无主之城，白起却在他之前战胜了血族。看着神勇的白起将军，廉颇思虑许久，为了守护无主之地，也为了证明自己，他想变得更强大，便动身前往稷下寻求新的力量。鲁班大师为他打造了全新手甲，廉颇重回巅峰，他坚信“吾未老，尚能战”。

【升级思路】

为了强调廉颇“重返巅峰“的感受，团队在美术设计上着重突出他“猛将”的形象，为他赋予了更多“勇猛”、“坚毅”的属性。

【体型优化】

团队优化了廉颇的身高以及头身比例。优化后体型上有着明显的变化，使廉颇显得更加壮硕勇猛，充满了力量感。



【战甲优化】

在护甲上添加了战损效果的处理以及古朴的花纹。选择红色为主色调，突出了他热血重铸的精神。

【手甲优化】

结合故事设定，团队将手甲的设计进行了整体优化，使其质感不再笨重。两块巨型的手甲覆盖了整个手臂与肩部，类似龙的花纹以及拳头处的尖刺设计，为廉颇的重拳赋予了更多能量。

【被动机制】

取消蓝耗，用战意值替代，进入战斗后，会慢慢获得战意，战意越高减伤越多。战意满后，额外获得攻速加成，脱战后逐渐失去战意。

【普攻机制】

廉颇连续使用普攻时，第三次普攻会变成直拳重击，对敌人造成额外伤害，并减少一技能的冷却时间。

【技能机制】

将一技能作为媒介，去提升二、三技能的可玩性——在大招的释放期间，召唤师们可以通过释放一技能进行中断，冲刺结束后廉颇会继续释放未完成的大招。

