《英雄联盟》设计师：不再增加秒退惩罚，改进匹配机制

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IT之家4月10日消息 今天，拳头《英雄联盟》首席游戏设计师Mark Yetter在推特上表示，其团队收到了玩家的反馈，将不会再增加秒退游戏的惩罚，而是重新专注于减少游戏的破坏行为以及改进匹配机制。
IT之家了解到，Mark Yetter称游戏在秒退时间判定方面存在问题，团队正在修复。他还表示，英雄联盟团队一直在向玩家分享他们的计划，听取玩家的反馈，并表示将努力与玩家一起让游戏变得更好。
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